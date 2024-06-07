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Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма 25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
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Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма

Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен на подходе к Крыму - Минобороны

15:43 07.06.2024 (обновлено: 15:50 07.06.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
Морская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 15.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.
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