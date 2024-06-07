https://crimea.ria.ru/20240607/tretiy-bezekipazhnyy-kater-vms-ukrainy-unichtozhen-vozle-kryma-1137940732.html

Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма

Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма

Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:43

2024-06-07T15:43

2024-06-07T15:50

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атаки всу на крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма 25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

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2024

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крым, новости крыма, новости сво, атаки всу на крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера