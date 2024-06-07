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Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:43
2024-06-07T15:43
2024-06-07T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма 25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, новости сво, атаки всу на крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен на подходе к Крыму - Минобороны
15:43 07.06.2024 (обновлено: 15:50 07.06.2024)