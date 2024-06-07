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Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма, об этом днем в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:31
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма, об этом днем в пятницу сообщили в Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров.30 мая Черноморский флот предотвратил попытку атаки четырех морских дронов в Черном море.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуНочью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два паромаАтаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву
https://crimea.ria.ru/20240606/ataki-vsu-na-gazovye-potoki-v-turtsiyu--zachem-eto-kievu-1137907249.html
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Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
15:23 07.06.2024 (обновлено: 15:31 07.06.2024)