https://crimea.ria.ru/20240607/shedshie-na-krym-bezekipazhnye-katera-vsu-unichtozheny-aviatsiey---minoborony-1137939754.html

Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма, об этом днем в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:31

министерство обороны рф

безэкипажные катера

беспилотные катера

всу (вооруженные силы украины)

новости

новости крыма

крым

черное море

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма, об этом днем в пятницу сообщили в Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров.30 мая Черноморский флот предотвратил попытку атаки четырех морских дронов в Черном море.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуНочью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два паромаАтаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву

https://crimea.ria.ru/20240606/ataki-vsu-na-gazovye-potoki-v-turtsiyu--zachem-eto-kievu-1137907249.html

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безэкипажные катера, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины), новости, новости крыма, крым, черное море, атаки всу на крым