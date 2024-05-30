https://crimea.ria.ru/20240530/raketnyy-udar-po-poezdu-diversanty-rasskazali-o-popytke-terakta-v-krymu-1137721017.html

Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму

Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму

По остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные в... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T12:22

2024-05-30T12:22

2024-05-30T12:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание диверсантов и шпионов в крыму

диверсанты

диверсия

железная дорога

поезд

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. По остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные в Крыму диверсанты. Кадры оперативного видео опубликовала ФСБ.Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей.Как пояснил один из задержанных, куратор прислал координаты мест, где должны были совершить диверсии.По данным ФСБ, главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.В ходе обысков у злоумышленников найдено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывные устройства.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты, диверсия, железная дорога, поезд, новости крыма