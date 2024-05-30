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Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму
Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму
По остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные в... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T12:22
2024-05-30T12:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание диверсантов и шпионов в крыму
диверсанты
диверсия
железная дорога
поезд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. По остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные в Крыму диверсанты. Кадры оперативного видео опубликовала ФСБ.Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей.Как пояснил один из задержанных, куратор прислал координаты мест, где должны были совершить диверсии.По данным ФСБ, главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.В ходе обысков у злоумышленников найдено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывные устройства.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты, диверсия, железная дорога, поезд, новости крыма
Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму

Ракетный удар по поезду в Крыму планировали после подрыва железной дороги

12:22 30.05.2024 (обновлено: 12:34 30.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. По остановленному после подрыва железной дороги поезду украинские кураторы планировали нанести ракетный удар. Об этом в ходе допроса сообщили задержанные в Крыму диверсанты. Кадры оперативного видео опубликовала ФСБ.
Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил о предотвращении серии терактов на ж/д транспорте региона. Взрывы готовили пять завербованных военной разведкой Украины местных жителей.
Как пояснил один из задержанных, куратор прислал координаты мест, где должны были совершить диверсии.
"Написал заложить под рельсы взрывчатку, взорвать, остановить поезд… и после будет нанесен ракетный удар", – сообщил один из диверсантов.
По данным ФСБ, главной задачей диверсантов было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Кроме того, задержанные собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста.
В ходе обысков у злоумышленников найдено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывные устройства.
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Задержание диверсантов и шпионов в КрымуДиверсантыДиверсияЖелезная дорогаПоездНовости Крыма
 
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