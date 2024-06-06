https://crimea.ria.ru/20240606/ataki-vsu-na-gazovye-potoki-v-turtsiyu--zachem-eto-kievu-1137907249.html

Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву

Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву

Киев хочет нарушить газовый экспорт РФ, чтобы ослабить экономику России, и слишком надеется на покровительство Запада в части угрозы ухудшения отношений с... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:27

2024-06-06T21:27

2024-06-06T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Киев хочет нарушить газовый экспорт РФ, чтобы ослабить экономику России, и слишком надеется на покровительство Запада в части угрозы ухудшения отношений с Турцией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Алексей Живов.России приходится охранять "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, поскольку украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Также беспилотники ВСУ недавно пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию, заявил накануне президент России Владимир Путин.Он также подчеркивает террористическую сущность киевского режима, который способен использовать для диверсии и гражданское судно, выпустив из него беспилотник-батискаф. Таким образом, силы, возможности и компетенции для таких терактов и диверсий у противника есть, констатирует эксперт."Главная задача киевского режима в данном случае – обрубить газовый экспорт РФ со всем странами, кроме Китая, и поставить Россию в зависимость от китайского рынка, чтобы КНР могла диктовать невыгодные для РФ условия, что в итоге, по мнению Киева, ослабит экономику России", – поясняет эксперт цель таких атак.При этом Киев рискует испортить отношения с Турцией, которая зарабатывает существенные деньги, продавая российский газ в Европу, а заодно со странами Балкан и Венгрией, которые покупают энергоноситель у Анкары. Однако в данном случае Киев рассчитывает на реакцию аналогичную той, которая последовала за подрывом "Северных потоков"И отметил, что европейские государства уже давно не имеют парламентской демократии и свободы слова, поэтому последствий может и не быть, на что и рассчитывает Киев.Диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия получила отказ на запрос о правовой помощи в расследовании диверсий "Северных потоках".Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФТурция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабомПодрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей живов, мнения, газ, россия, турция, украина