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Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ
Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ
Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T19:11
2023-10-14T19:24
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СИМФЕОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу пресс-службой Турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ.Ранее в ряде СМИ появились утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и якобы ведутся переговоры о реструктуризации этого долга.В BOTAŞ убеждены, что необоснованные обвинения являются преднамеренными и сделаны, чтобы снизить ценность ее бренда на национальной и международной арене.В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. К этой теме Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь вернулись в рамках встречи, проходившей в августе в Сочи. Тогда сообщалось, что переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабомПодводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт – в чем причинаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
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владимир путин (политик), россия, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, газ, новости
Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ

Турция опровергла сообщения о газовом долге перед Россией в 27,5 млрд долларов

19:11 14.10.2023 (обновлено: 19:24 14.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу пресс-службой Турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ.
Ранее в ряде СМИ появились утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и якобы ведутся переговоры о реструктуризации этого долга.

"Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики", – говорится в заявлении компании.

В BOTAŞ убеждены, что необоснованные обвинения являются преднамеренными и сделаны, чтобы снизить ценность ее бренда на национальной и международной арене.
В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. К этой теме Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь вернулись в рамках встречи, проходившей в августе в Сочи. Тогда сообщалось, что переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.
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