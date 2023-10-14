Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ
Турция опровергла сообщения о газовом долге перед Россией в 27,5 млрд долларов
19:11 14.10.2023 (обновлено: 19:24 14.10.2023)
СИМФЕОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу пресс-службой Турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ.
Ранее в ряде СМИ появились утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и якобы ведутся переговоры о реструктуризации этого долга.
"Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики", – говорится в заявлении компании.
В BOTAŞ убеждены, что необоснованные обвинения являются преднамеренными и сделаны, чтобы снизить ценность ее бренда на национальной и международной арене.
В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. К этой теме Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь вернулись в рамках встречи, проходившей в августе в Сочи. Тогда сообщалось, что переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.
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