https://crimea.ria.ru/20231014/lozhnye-obvineniya-turtsiya-sdelala-zayavleniya-po-gazovomu-dolgu-pered-rf-1132098391.html

Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ

Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ

Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T19:11

2023-10-14T19:11

2023-10-14T19:24

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СИМФЕОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов являются необоснованными и беспочвенными. Такое заявление сделано в субботу пресс-службой Турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ.Ранее в ряде СМИ появились утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и якобы ведутся переговоры о реструктуризации этого долга.В BOTAŞ убеждены, что необоснованные обвинения являются преднамеренными и сделаны, чтобы снизить ценность ее бренда на национальной и международной арене.В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. К этой теме Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь вернулись в рамках встречи, проходившей в августе в Сочи. Тогда сообщалось, что переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабомПодводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт – в чем причинаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан

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