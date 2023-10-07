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Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
Президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T15:27
2023-10-07T15:27
2023-10-07T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.Запуск прошел в формате видеоконференции. В ходе торжественной церемонии Владимир Путин заявил, что это крупнейший трехсторонний энергетический проект, который соответствует интересам всех трех стран.Токаев со своей стороны заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.Президент Узбекистана подчеркнул, что республика готова к развитию долгосрочного партнерства в этой сфере."Газпром" ранее сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в ТурцииПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары
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владимир путин (политик), россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, газ, новости, в мире, газпром
Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
15:27 07.10.2023 (обновлено: 16:20 07.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым
. Президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт
началу поставок российского газа в Узбекистан.
Запуск прошел в формате видеоконференции. В ходе торжественной церемонии Владимир Путин заявил, что это крупнейший трехсторонний энергетический проект, который соответствует интересам всех трех стран.
"Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - отметил он.
Токаев со своей стороны заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.
"Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", - сказал он.
Президент Узбекистана подчеркнул, что республика готова к развитию долгосрочного партнерства в этой сфере.
"Реализация этого проекта - яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", - заявил Мирзиеев на церемонии.
"Газпром" ранее сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
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