https://crimea.ria.ru/20231007/putin-dal-start-postavkam-rossiyskogo-gaza-cherez-kazakhstan-v-uzbekistan-1131918365.html

Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан

Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан

Президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T15:27

2023-10-07T15:27

2023-10-07T16:20

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.Запуск прошел в формате видеоконференции. В ходе торжественной церемонии Владимир Путин заявил, что это крупнейший трехсторонний энергетический проект, который соответствует интересам всех трех стран.Токаев со своей стороны заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.Президент Узбекистана подчеркнул, что республика готова к развитию долгосрочного партнерства в этой сфере."Газпром" ранее сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в ТурцииПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары

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узбекистан

казахстан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, газ, новости, в мире, газпром