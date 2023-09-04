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Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T14:27
2023-09-04T14:27
2023-09-04T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции.Также российский президент в ходе переговоров отметил, что строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции с участием России идет по плану. Пуск первого энергоблока состоится в 2024 году.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Предложение создать в Турции газовый хаб озвучил президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года – спустя несколько недель после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Российский лидер предложил переместить утраченный объем транзита газа можно переместить в Черноморский регион путем создания в Турции газового хаба, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения цен на "голубое топливо".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеПутин оценил темп развития отношений России и ТурцииО чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230427/putin-ob-aes-akkuyu-eto-vazhneyshiy-proekt-moskvy-i-ankary-1128404606.html
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турция, россия, владимир путин (политик), аэс "аккую", экономика, политика, в мире, новости
Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
Путин на встрече с Эрдоганом: Россия и Турция продвинулись в переговорах по газовому хабу
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин на встрече
с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции.
"Мы продвинулись, и, я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал Путин.
Также российский президент в ходе переговоров отметил, что строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции с участием России идет по плану. Пуск первого энергоблока состоится в 2024 году.
"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - сказал российский лидер
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Предложение создать в Турции газовый хаб озвучил президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года – спустя несколько недель после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Российский лидер предложил переместить утраченный объем транзита газа можно переместить в Черноморский регион путем создания в Турции газового хаба, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения цен на "голубое топливо".
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