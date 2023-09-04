https://crimea.ria.ru/20230904/putin-nadeemsya-na-skoroe-okonchanie-peregovorov-po-gazovomu-khabu-v-turtsii-1131151293.html

Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции

Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T14:27

2023-09-04T14:27

2023-09-04T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции.Также российский президент в ходе переговоров отметил, что строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции с участием России идет по плану. Пуск первого энергоблока состоится в 2024 году.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Предложение создать в Турции газовый хаб озвучил президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года – спустя несколько недель после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Российский лидер предложил переместить утраченный объем транзита газа можно переместить в Черноморский регион путем создания в Турции газового хаба, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения цен на "голубое топливо".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеПутин оценил темп развития отношений России и ТурцииО чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230427/putin-ob-aes-akkuyu-eto-vazhneyshiy-proekt-moskvy-i-ankary-1128404606.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, владимир путин (политик), аэс "аккую", экономика, политика, в мире, новости