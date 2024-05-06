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Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя

Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя

Жителей Крыма ждет двухдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня Победы. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T12:30

2024-05-06T12:30

2024-05-06T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Жителей Крыма ждет двухдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня Победы.Так, 6 мая в Крыму выходной по случаю Пасхи, которая по указу главы РК Сергея Аксенова является республиканским выходным. Трудовые будни начнутся 7 мая и продлятся всего два дня. Затем начнутся четыре праздничных выходных в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая включительно.Следующая короткая неделя ожидает россиян уже в июне - среда 12 июня будет выходным днем. Кроме того, крымчане будут дополнительно отдыхать 17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, а также 24 июня – по случаю Святой Троицы.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвержден новый профессиональный праздникВыходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать Как на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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