https://crimea.ria.ru/20240505/v-rossii-utverzhden-novyy-professionalnyy-prazdnik-1137063231.html
В России утвержден новый профессиональный праздник
В России утвержден новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В России утвержден новый профессиональный праздник
Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T13:24
2024-05-05T13:24
2024-05-05T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.Решение закрепят нормативным актом в течение двух месяцев - такое поручение дано чиновникам Минпросвещания. Отмечается, что автором инициативы стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.Госсовет Крыма ранее принял законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики Крым 30 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаВыходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работатьВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики
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праздники и памятные даты, россия, профессия, общество, новости, михаил мишустин, правительство россии
В России утвержден новый профессиональный праздник
В России утвержден новый праздник - День математика