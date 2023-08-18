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Праздничные и выходные дни 2024 года
Праздничные и выходные дни 2024 года - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Праздничные и выходные дни 2024 года
График праздничных и выходных дней утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T16:23
2023-08-18T16:23
2023-08-18T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. График праздничных и выходных дней утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Согласно документу, в новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.Кроме того, нерабочие дни перенесены с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля и с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовПапочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьмиКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия
Праздничные и выходные дни 2024 года
Утверждены праздничные и выходные дни 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. График праздничных и выходных дней утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году", – сказано в сообщении.
Согласно документу, в новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.
Кроме того, нерабочие дни перенесены с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля и с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.
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