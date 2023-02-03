https://crimea.ria.ru/20230203/papochki-v-dekrete-skolko-muzhchin-gotovy-brat-otpusk-po-ukhodu-za-detmi-1126729086.html

Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьми

Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьми - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьми

В России работающие мужчины могут уйти в официальный отпуск по уходу за ребенком наравне с женщинами, и 43% не против воспользоваться этой возможностью. К... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T20:45

2023-02-03T20:45

2023-02-03T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России работающие мужчины могут уйти в официальный отпуск по уходу за ребенком наравне с женщинами, и 43% не против воспользоваться этой возможностью. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра портала Superjob по результатам опроса.По данным аналитиков, в 2022 году отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой российской компании. Но большинство мужчин по-прежнему не представляют себя в декрете: 34% ни в коем случае не согласятся в одиночку ухаживать за младенцем вместо жены, еще 23% ответили неуверенно – скорее нет, чем да.При этом в случае рождения малыша 27% пап однозначно готовы воспользоваться таким правом, еще 16% скорее согласились бы, тем более, если в этом есть финансовая выгода для семьи."Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком", - приводит слова одного из респондентов Superjob.При этом аналитики отмечают, что по сравнению с 2020 годом число готовых уйти в декретный отпуск мужчин выросло на 4 процентных пункта.Читайте также на РИА Новости Крым: Материнский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляМаткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросГорячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать

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общество, опрос, россия