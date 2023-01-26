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Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать
Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать
По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T08:45
2023-01-26T08:45
фонд социального и пенсионного страхования
крым
новости крыма
общество
соцзащита
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию организации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий республиканским отделением Фонда Иван Рябоконь.Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха&gt;&gt;&gt; Консультации предоставляются в онлайн-режиме по двум линиям. Первая отведена для ответов на личные вопросы граждан, которые касаются формы подачи заявлений, иных консультаций и разъяснений. По второй линии гражданину могут быть предоставлены уточняющие данные. Для этого обратившемуся будет необходимо сообщить кодовое слово, которое позволит сотруднику линии идентифицировать его. После этого человеку может быть предоставлена персональная информация, в том числе размер пенсии, остаток материнского капитала и другие данные, которые гражданин захочет получить.Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться&gt;&gt;&gt;Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 января 2023 года. Сокращенное название организации – Социальный фонд России.Объединение организаций направлено на упрощение получения мер социальной поддержки в режиме одного окна. Социальный фонд будет назначать пенсии, выплаты на беременных и детей, федеральные пособия, материнский капитал, больничные и другие выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенкаВ России уточнили правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованныхВ Крыму юристы готовят иски в высшие инстанции, чтобы "вернуть" пенсии женам военных ЧФ
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РИА Новости Крым
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96
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Горячая линия Социального фонда России в Крыму
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фонд социального и пенсионного страхования, крым, новости крыма, общество, соцзащита, новости, россия, иван рябоконь, видео
Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию организации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий республиканским отделением Фонда Иван Рябоконь.
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Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать

Социальный фонд России запустил единую горячую линию: какую информацию можно получить

08:45 26.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию организации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий республиканским отделением Фонда Иван Рябоконь.
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"В Крыму и других регионах России функционирует единый телефон горячих линий Социального фонда РФ. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться по номеру 8800-600-00-00. Линия работает семь дней в неделю в круглосуточном режиме", – сообщил Рябоконь.
Консультации предоставляются в онлайн-режиме по двум линиям. Первая отведена для ответов на личные вопросы граждан, которые касаются формы подачи заявлений, иных консультаций и разъяснений. По второй линии гражданину могут быть предоставлены уточняющие данные. Для этого обратившемуся будет необходимо сообщить кодовое слово, которое позволит сотруднику линии идентифицировать его. После этого человеку может быть предоставлена персональная информация, в том числе размер пенсии, остаток материнского капитала и другие данные, которые гражданин захочет получить.
Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться>>>
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 января 2023 года. Сокращенное название организации – Социальный фонд России.
Объединение организаций направлено на упрощение получения мер социальной поддержки в режиме одного окна. Социальный фонд будет назначать пенсии, выплаты на беременных и детей, федеральные пособия, материнский капитал, больничные и другие выплаты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Фонд социального и пенсионного страхованияКрымНовости КрымаОбществоСоцзащитаНовостиРоссияИван Рябоконь
 
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