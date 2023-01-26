https://crimea.ria.ru/20230126/goryachaya-liniya-sotsialnogo-fonda-rf-v-krymu-kuda-zvonit-i-chto-sprashivat-1126592066.html

Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать

Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать

По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T08:45

2023-01-26T08:45

2023-01-26T08:45

фонд социального и пенсионного страхования

крым

новости крыма

общество

соцзащита

новости

россия

иван рябоконь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/19/1126591917_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_484b7c6099b499fb292add495ad43589.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. По всем вопросам начисления пенсий, пособий, иных выплат и услуг, предоставляемых населению Социальным фондом России, граждане могут обращаться на горячую линию организации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий республиканским отделением Фонда Иван Рябоконь.Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха>>> Консультации предоставляются в онлайн-режиме по двум линиям. Первая отведена для ответов на личные вопросы граждан, которые касаются формы подачи заявлений, иных консультаций и разъяснений. По второй линии гражданину могут быть предоставлены уточняющие данные. Для этого обратившемуся будет необходимо сообщить кодовое слово, которое позволит сотруднику линии идентифицировать его. После этого человеку может быть предоставлена персональная информация, в том числе размер пенсии, остаток материнского капитала и другие данные, которые гражданин захочет получить.Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться>>>Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 января 2023 года. Сокращенное название организации – Социальный фонд России.Объединение организаций направлено на упрощение получения мер социальной поддержки в режиме одного окна. Социальный фонд будет назначать пенсии, выплаты на беременных и детей, федеральные пособия, материнский капитал, больничные и другие выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенкаВ России уточнили правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованныхВ Крыму юристы готовят иски в высшие инстанции, чтобы "вернуть" пенсии женам военных ЧФ

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горячая линия Социального фонда России в Крыму Горячая линия Социального фонда России в Крыму 2023-01-26T08:45 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд социального и пенсионного страхования, крым, новости крыма, общество, соцзащита, новости, россия, иван рябоконь, видео