https://crimea.ria.ru/20230125/kak-oformit-pensiyu-i-posobie-v-krymu-posle-obedineniya-pfr-i-sotsstrakha-1126590450.html

Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха

Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха

Главная цель объединения Пенсионного и Фонда социального страхования – это повышение качества и оперативности предоставляемых населению услуг. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T20:15

2023-01-25T20:15

2023-01-25T20:15

новости крыма

крым

соцзащита

иван рябоконь

фонд социального и пенсионного страхования

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/19/1126590291_0:0:2384:1340_1920x0_80_0_0_4bc7598352ec914a5df08a96af5de768.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Главная цель объединения Пенсионного и Фонда социального страхования – это повышение качества и оперативности предоставляемых населению услуг. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил управляющий республиканским отделением Фонда социального и пенсионного страхования Иван Рябоконь.Организованный в результате слияния Фонд социального и пенсионного страхования является правопреемником в осуществлении всех выплат и всех услуг, которые оказывали две организации, подчеркнул он."В первую очередь цель объединения – это повышение качества государственных услуг в рамках одного окна", – пояснил Рябоконь.Кроме того, значительная часть услуг будет предоставляться в электронном виде. Этот формат очень востребован крычанами - более 90% заявлений на единое пособие было подано в электронном виде, отметил Рябоконь.Клиентские офисы Фонда социального и пенсионного страхования будут работать по адресам, где ранее располагались отделения Пенсионного фонда. Кроме того, в Ялте на улице Киевской, 10, откроется новое отделение для приема граждан. Количество специалистов увеличат. Записаться на прием можно будет удаленно, на сайте или в личном кабинете. Также полный перечень услуг Фонда можно будет получить через МФЦ и портал Госуслуг.Ранее стало известно, что неработающие мамы смогут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Эта выплата положена неработающим женщинам, которые получили статус безработных в течение года со дня увольнения по причине ликвидации предприятия либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенкаВ России уточнили правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованныхВ Крыму юристы готовят иски в высшие инстанции, чтобы "вернуть" пенсии женам военных ЧФ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Управляющий крымским отделением Социального фонда России Иван Рябоконь - о работе Фонда на полуострове Управляющий крымским отделением Социального фонда России Иван Рябоконь - о работе Фонда на полуострове 2023-01-25T20:15 true PT3M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, соцзащита, иван рябоконь, фонд социального и пенсионного страхования, общество, видео