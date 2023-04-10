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Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Брать отпуск и отгулы в мае – мероприятие не самое выгодное с финансовой точки зрения. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала методолог Алла Матюхина. РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T08:44
2023-04-10T08:44
2023-04-10T08:44
отдых
закон и право
россия
работа
зарплата
алла матюхина
татьяна нечаева
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Брать отпуск и отгулы в мае – мероприятие не самое выгодное с финансовой точки зрения. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала методолог Алла Матюхина.В этом году на майские праздники россиян ждет 7 нерабочих дней - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.По словам Матюхиной, с финансовой точки зрения уходить в отпуск в мае лишь на рабочие дни не выгодно. Однако, если оформить отпуск, например, со 2 по 8 мая — выгода будет ощутимой: эти дни рассчитают по среднему заработку. Итог: сотрудник-отпускник сможет рассчитывать на большую сумму денег.Когда уходить в отпускВыгоднее всего оформлять отпуск в конце лета и в середине осени, говорят эксперты. Самыми выгодными являются август и октябрь. Логика проста: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск и отгулы. Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.Хитрости финансовой выгодыЭксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число дней, которые были отработаны.В то же время отпуск можно сделать немного выгоднее, если включить в него и выходные: они не "вычитают" рабочие дни из зарплаты, но идут в расчет с отпускными.По этой причине даже оплачиваемый отпуск в последний месяц весны, если оформить его между праздниками, может быть выгодным, если в отпуск войдут выходные дни. В то же время, отпуск в завершении мая ударит по кошельку, говорит юрист.Всего, согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.Читайте также на РИА Новости Крым:Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьмиКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
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РИА Новости Крым
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отдых, закон и право, россия, работа, зарплата, алла матюхина, татьяна нечаева, общество
Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Эксперты: май является самым невыгодным месяцем для отпусков и отгулов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Брать отпуск и отгулы в мае – мероприятие не самое выгодное с финансовой точки зрения. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала методолог Алла Матюхина.
В этом году на майские праздники россиян ждет 7 нерабочих дней - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
По словам Матюхиной, с финансовой точки зрения уходить в отпуск в мае лишь на рабочие дни не выгодно. Однако, если оформить отпуск, например, со 2 по 8 мая — выгода будет ощутимой: эти дни рассчитают по среднему заработку. Итог: сотрудник-отпускник сможет рассчитывать на большую сумму денег.
Когда уходить в отпуск
Выгоднее всего оформлять отпуск в конце лета и в середине осени, говорят эксперты. Самыми выгодными являются август и октябрь. Логика проста: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск и отгулы. Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.
Хитрости финансовой выгоды
Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число дней, которые были отработаны.
"Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням", - отметила Нечаева, пояснив, что по этой причине обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.
В то же время отпуск можно сделать немного выгоднее, если включить в него и выходные: они не "вычитают" рабочие дни из зарплаты, но идут в расчет с отпускными.
По этой причине даже оплачиваемый отпуск в последний месяц весны, если оформить его между праздниками, может быть выгодным, если в отпуск войдут выходные дни. В то же время, отпуск в завершении мая ударит по кошельку, говорит юрист.
Всего, согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут
247 рабочих дней и 118 выходных.
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