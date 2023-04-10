https://crimea.ria.ru/20230410/pochemu-otpusk-i-otguly-v-mae-nevygodny--mnenie-ekspertov-1128076621.html

Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

Брать отпуск и отгулы в мае – мероприятие не самое выгодное с финансовой точки зрения. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала методолог Алла Матюхина. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T08:44

2023-04-10T08:44

2023-04-10T08:44

отдых

закон и право

россия

работа

зарплата

алла матюхина

татьяна нечаева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/59/1118605932_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ce2f6650a009855e759b7fb93d671acb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Брать отпуск и отгулы в мае – мероприятие не самое выгодное с финансовой точки зрения. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала методолог Алла Матюхина.В этом году на майские праздники россиян ждет 7 нерабочих дней - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.По словам Матюхиной, с финансовой точки зрения уходить в отпуск в мае лишь на рабочие дни не выгодно. Однако, если оформить отпуск, например, со 2 по 8 мая — выгода будет ощутимой: эти дни рассчитают по среднему заработку. Итог: сотрудник-отпускник сможет рассчитывать на большую сумму денег.Когда уходить в отпускВыгоднее всего оформлять отпуск в конце лета и в середине осени, говорят эксперты. Самыми выгодными являются август и октябрь. Логика проста: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск и отгулы. Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.Хитрости финансовой выгодыЭксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число дней, которые были отработаны.В то же время отпуск можно сделать немного выгоднее, если включить в него и выходные: они не "вычитают" рабочие дни из зарплаты, но идут в расчет с отпускными.По этой причине даже оплачиваемый отпуск в последний месяц весны, если оформить его между праздниками, может быть выгодным, если в отпуск войдут выходные дни. В то же время, отпуск в завершении мая ударит по кошельку, говорит юрист.Всего, согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.Читайте также на РИА Новости Крым:Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьмиКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, закон и право, россия, работа, зарплата, алла матюхина, татьяна нечаева, общество