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В Крыму появятся новые памятные даты - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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В Крыму появятся новые памятные даты
В Крыму появятся новые памятные даты - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Крыму появятся новые памятные даты
Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T14:01
2023-09-20T14:01
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
праздники и памятные даты
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики Крым 30 октября. Соответствующее решение принято крымскими парламентариями в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета в среду.По его словам, 1 июля считается Днем ветеранов боевых действий в восьми субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области. Эта же дата выбрана для Крыма. Кроме того, депутаты приняли решение об утверждении Дня профсоюзов РК."30 октября 2023 года профсоюзы Крыма будут отмечать 75 лет со дня образования, в связи с чем федерация независимых профсоюзов Крыма инициировала установление этой даты. День профсоюзов установлен и отмечается в 30 регионах России", - проинформировал Константинов.Ранее Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаКакой сегодня праздник: 20 сентябряДень памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе
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крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, праздники и памятные даты, общество, новости крыма
В Крыму появятся новые памятные даты

В Крыму будут отмечать День ветеранов боевых действий и День профсоюзов

14:01 20.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь июнь
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики Крым 30 октября. Соответствующее решение принято крымскими парламентариями в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета в среду.
"В настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий, на федеральном уровне не установлено. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, отдаем дань воинам-интернационалистам. Введение единой памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашего региона, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом", - пояснил решение председатель крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, 1 июля считается Днем ветеранов боевых действий в восьми субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области. Эта же дата выбрана для Крыма. Кроме того, депутаты приняли решение об утверждении Дня профсоюзов РК.
"30 октября 2023 года профсоюзы Крыма будут отмечать 75 лет со дня образования, в связи с чем федерация независимых профсоюзов Крыма инициировала установление этой даты. День профсоюзов установлен и отмечается в 30 регионах России", - проинформировал Константинов.
Ранее Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновПраздники и памятные датыОбществоНовости Крыма
 
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