https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-poyavyatsya-novye-pamyatnye-daty-1131550115.html

В Крыму появятся новые памятные даты

В Крыму появятся новые памятные даты - РИА Новости Крым, 20.09.2023

В Крыму появятся новые памятные даты

Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T14:01

2023-09-20T14:01

2023-09-20T14:01

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

праздники и памятные даты

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроекты об установлении двух новых памятных дат – Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики Крым 30 октября. Соответствующее решение принято крымскими парламентариями в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета в среду.По его словам, 1 июля считается Днем ветеранов боевых действий в восьми субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области. Эта же дата выбрана для Крыма. Кроме того, депутаты приняли решение об утверждении Дня профсоюзов РК."30 октября 2023 года профсоюзы Крыма будут отмечать 75 лет со дня образования, в связи с чем федерация независимых профсоюзов Крыма инициировала установление этой даты. День профсоюзов установлен и отмечается в 30 регионах России", - проинформировал Константинов.Ранее Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаКакой сегодня праздник: 20 сентябряДень памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе

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крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, праздники и памятные даты, общество, новости крыма