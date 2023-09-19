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День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября
День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября
Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T14:32
2023-09-19T14:32
государственная дума рф
новые регионы россии
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ГД.Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".Как сообщалось, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагалось 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации. Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
новые регионы россии
россия
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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государственная дума рф, новые регионы россии, россия, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября

Госдума утвердила Днем воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября

14:32 19.09.2023
 
© РИА Новости . Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Grigory Sysoev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".
"Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти".
Как сообщалось, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагалось 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации. Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.
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Государственная Дума РФНовые регионы РоссииРоссияНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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