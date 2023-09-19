https://crimea.ria.ru/20230919/den-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rossiey-budut-otmechat-30-sentyabrya-1131522590.html

День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023

День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября

Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T14:32

2023-09-19T14:32

2023-09-19T14:32

государственная дума рф

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ГД.Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".Как сообщалось, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагалось 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации. Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

новые регионы россии

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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