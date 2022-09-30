https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-priznala-nezavisimost-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1124669634.html

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, соответствующие документы... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T08:42

2022-09-30T08:42

2022-09-30T08:43

крым

запорожская область

херсонская область

владимир путин (политик)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Во втором аналогичном документе речь идет о признании суверенитета и независимости Запорожской области.Ранее стало известно, что в пятницу в Кремле запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало церемонии назначено на 15:00.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".

крым

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херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, запорожская область, херсонская область, владимир путин (политик), события в донбассе