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Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, соответствующие документы... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T08:42
2022-09-30T08:43
крым
запорожская область
херсонская область
владимир путин (политик)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Во втором аналогичном документе речь идет о признании суверенитета и независимости Запорожской области.Ранее стало известно, что в пятницу в Кремле запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало церемонии назначено на 15:00.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".
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крым, запорожская область, херсонская область, владимир путин (политик), события в донбассе
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

08:42 30.09.2022 (обновлено: 08:43 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в тексте первого указа.
Во втором аналогичном документе речь идет о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Ранее стало известно, что в пятницу в Кремле запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало церемонии назначено на 15:00.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".
 
КрымЗапорожская областьХерсонская областьВладимир Путин (политик)События в Донбассе
 
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