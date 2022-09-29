https://crimea.ria.ru/20220929/podpisanie-dogovorov-o-vstuplenii-novykh-territoriy-sostoitsya-30-sentyabrya-1124662471.html

Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября

Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T13:05

2022-09-29T13:05

2022-09-29T13:12

политика

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также представитель Кремля анонсировал "объемное выступление президента Путина", однако уточнил, что это будет не ежегодное послание Федеральному собранию.В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вступлении регионов в состав России. На них подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с РФ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков