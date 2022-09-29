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Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября
Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T13:05
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также представитель Кремля анонсировал "объемное выступление президента Путина", однако уточнил, что это будет не ежегодное послание Федеральному собранию.В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вступлении регионов в состав России. На них подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с РФ.
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РИА Новости Крым
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политика, дмитрий песков
Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября

Договоры о вхождении в Россию освобожденных регионов подпишут 30 сентября

13:05 29.09.2022 (обновлено: 13:12 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля анонсировал "объемное выступление президента Путина", однако уточнил, что это будет не ежегодное послание Федеральному собранию.
"Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать", - добавил Песков.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вступлении регионов в состав России. На них подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с РФ.
ПолитикаДмитрий Песков
 
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