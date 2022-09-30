https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума

"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума - РИА Новости Крым, 30.09.2022

"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума

Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор, это их неотъемлемое право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:49

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор, это их неотъемлемое право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле в пятницу.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.

https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-priznala-nezavisimost-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1124669634.html

российская федерация (россия, рф)

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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)