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"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума - РИА Новости Крым, 30.09.2022
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор, это их неотъемлемое право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор, это их неотъемлемое право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле в пятницу.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-priznala-nezavisimost-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1124669634.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума

Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали выбор — Путин

15:23 30.09.2022 (обновлено: 15:49 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор, это их неотъемлемое право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле в пятницу.
"В Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали., однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
08:42
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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