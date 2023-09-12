https://crimea.ria.ru/20230912/putin-vnes-zakonoproekt-o-prazdnovanii-dnya-vossoedineniya-30-sentyabrya-1131345774.html

Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября

Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается 30 сентября установить памятную дату - День... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T13:53

2023-09-12T13:53

2023-09-12T14:25

владимир путин (политик)

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.Закон № 439382-8 называется "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Абзац №14 этой статьи предлагается дополнить следующим текстом:Этот закон после его принятия парламентом вступит в силу со дня опубликования.30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации.Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.Он отметил, что этот день в истории настал благодаря героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам, которые и сегодня продолжают исполнять свой долг в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областейСудьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), праздники и памятные даты, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, государственная дума рф, новые регионы россии