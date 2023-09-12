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Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября
Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается 30 сентября установить памятную дату - День... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T13:53
2023-09-12T14:25
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
государственная дума рф
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.Закон № 439382-8 называется "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Абзац №14 этой статьи предлагается дополнить следующим текстом:Этот закон после его принятия парламентом вступит в силу со дня опубликования.30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации.Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.Он отметил, что этот день в истории настал благодаря героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам, которые и сегодня продолжают исполнять свой долг в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областейСудьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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владимир путин (политик), праздники и памятные даты, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, государственная дума рф, новые регионы россии
Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября

Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября новой памятной даты

13:53 12.09.2023 (обновлено: 14:25 12.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается 30 сентября установить памятную дату - День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.
Закон № 439382-8 называется "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Абзац №14 этой статьи предлагается дополнить следующим текстом:
"30 сентября - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)".
Этот закон после его принятия парламентом вступит в силу со дня опубликования.
30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В этих же договорах содержались пункты об образовании новых субъектов Российской Федерации.
Это стало возможным после того, как граждане этих новых территорий в ходе референдумов проголосовали за включение регионов в РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября 2022 года.
"Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!" - сказал российский лидер 30 сентября в своей программной речи.
Он отметил, что этот день в истории настал благодаря героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам, которые и сегодня продолжают исполнять свой долг в зоне СВО.
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Владимир Путин (политик)Праздники и памятные датыДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьГосударственная Дума РФНовые регионы России
 
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