https://crimea.ria.ru/20220930/vybor-lyudey-ne-predadim-glavnoe-iz-rechi-putina-v-kremle-1124678743.html

"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле

"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле - РИА Новости Крым, 30.09.2022

"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле

В Георгиевском зале Кремля состоялось историческое событие – подписание договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T17:29

2022-09-30T17:29

2022-09-30T17:30

владимир путин (политик)

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Георгиевском зале Кремля состоялось историческое событие – подписание договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Торжественной церемонии предшествовала речь президента РФ Владимира Путина. Она продолжалась 38 минут. Глава государства поблагодарил жителей этих регионов за их выбор, сделанный на референдумах, и заверил, что Россия никогда не предаст своих людей. Путин также осудил политику западных стран во главе США и пообещал, что РФ будет защищать свою территорию и граждан всеми имеющимися средствами. Главные высказывания президента – в подборке РИА Новости Крым.О прошедших референдумах"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор… Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов".О будущем новых территорий"Люди в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда! Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, инфраструктуру, систему социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа"О переговорах с Киевом"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем – он сделан, и Россия его не предаст. Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру".Об инциденте на "Северных потоках""Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".О противостоянии Западу"Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата…Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна, с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не имеет и никогда не будет жить по чужой указке… Претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам.О вероятности новой войны"Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, западным элитам нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай Бог, решат воспользоваться известной формулой: "война все спишет". Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы".О ядерном прецеденте"США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент".О новом миропорядке"Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет".

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, российская федерация (россия, рф)