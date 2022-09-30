https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapadu-voobsche-ne-nuzhna-rossiya--ona-nuzhna-nam-1124678092.html

Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам

Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам

Запад готов переступить через все ради сохранения своей власти и технологичного диктата в мире. Об этом в ходе Большого выступление в Георгиевском зале Кремля... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T16:46

2022-09-30T16:46

2022-09-30T16:47

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад готов переступить через все ради сохранения своей власти и технологичного диктата в мире. Об этом в ходе Большого выступление в Георгиевском зале Кремля заявил президент России Владимир Путин."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет им паразитировать, и грабить другие страны за счет власти доллара и технологичного диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемонии. Сохранение этой ренты – это их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив", – сказал Путин.Именно поэтому их интересам отвечает тотальная десуверенизация, отметил президент. Отсюда и агрессия к независимым государствам, традиционным ценностям и самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития, добавил Путин.Российский лидер напомнил, что после событий 1991 года Запад рассчитывал, что Россия не оправится от жестоких потрясений, развалится сама по себе. И это почти удалось. "Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтал. Их цель – раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание, – продолжил президент. – Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами с народом, который не умеет и никогда не будет жить по указке".Владимир Путин подчеркнул, что для Запада критически важно, чтобы все страны добровольно сдали свой суверенитет в пользу Соединенных штатов."Правящие верхушки одних добровольно соглашаются стать вассалами, а если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных человеческих жизней, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им все равно - лишь бы получить свою выгоду".Путин также назвал подлинные причины гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России.

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html

российская федерация (россия, рф)

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), сша, политика