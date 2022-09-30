https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapadu-voobsche-ne-nuzhna-rossiya--ona-nuzhna-nam-1124678092.html
Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
Запад готов переступить через все ради сохранения своей власти и технологичного диктата в мире. Об этом в ходе Большого выступление в Георгиевском зале Кремля... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:46
2022-09-30T16:46
2022-09-30T16:47
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677796_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_c17d7b9ebc1adced535178330cf2fd59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад готов переступить через все ради сохранения своей власти и технологичного диктата в мире. Об этом в ходе Большого выступление в Георгиевском зале Кремля заявил президент России Владимир Путин."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет им паразитировать, и грабить другие страны за счет власти доллара и технологичного диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемонии. Сохранение этой ренты – это их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив", – сказал Путин.Именно поэтому их интересам отвечает тотальная десуверенизация, отметил президент. Отсюда и агрессия к независимым государствам, традиционным ценностям и самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития, добавил Путин.Российский лидер напомнил, что после событий 1991 года Запад рассчитывал, что Россия не оправится от жестоких потрясений, развалится сама по себе. И это почти удалось. "Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтал. Их цель – раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание, – продолжил президент. – Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами с народом, который не умеет и никогда не будет жить по указке".Владимир Путин подчеркнул, что для Запада критически важно, чтобы все страны добровольно сдали свой суверенитет в пользу Соединенных штатов."Правящие верхушки одних добровольно соглашаются стать вассалами, а если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных человеческих жизней, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им все равно - лишь бы получить свою выгоду".Путин также назвал подлинные причины гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России.
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html
российская федерация (россия, рф)
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7b3d6557203ca6fe2f080dc2ad6366.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), сша, политика
Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
Путин: Запад переступит через все ради сохранения неоколониальной системы
16:46 30.09.2022 (обновлено: 16:47 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад готов переступить через все ради сохранения своей власти и технологичного диктата в мире. Об этом в ходе Большого выступление в Георгиевском зале Кремля заявил президент России Владимир Путин.
"Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет им паразитировать, и грабить другие страны за счет власти доллара и технологичного диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемонии. Сохранение этой ренты – это их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив", – сказал Путин.
Именно поэтому их интересам отвечает тотальная десуверенизация, отметил президент. Отсюда и агрессия к независимым государствам, традиционным ценностям и самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития, добавил Путин.
Российский лидер напомнил, что после событий 1991 года Запад рассчитывал, что Россия не оправится от жестоких потрясений, развалится сама по себе. И это почти удалось.
"Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтал. Их цель – раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание, – продолжил президент. – Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами с народом, который не умеет и никогда не будет жить по указке".
Владимир Путин подчеркнул, что для Запада критически важно, чтобы все страны добровольно сдали свой суверенитет в пользу Соединенных штатов.
"Правящие верхушки одних добровольно соглашаются стать вассалами, а если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных человеческих жизней, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им все равно - лишь бы получить свою выгоду".
Путин также назвал подлинные причины гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России.
"Они не желают нам свободы, а хотят видеть колонией, хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза – наши мысли и философия. Поэтому покушаются на наших философов, наши культура и искусство для них представляет опасность, поэтому стараются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Им вообще не нужна Россия – она нужна нам", – резюмировал президент.