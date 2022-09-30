Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
Путин: призываем Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров
15:37 30.09.2022 (обновлено: 15:41 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Россия призывает киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий.
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем – он сделан, и Россия его не предаст", - сказал российский лидер.
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Путин отметил, что Киев должен с уважением отнестись к итогам референдумов, поскольку "только таким может быть путь к миру".
"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы сделать безопасной жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", – заявил президент России, подчеркнув, что люди в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей "становятся навсегда нашими гражданами".