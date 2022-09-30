Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем – он сделан, и Россия его не предаст", - сказал российский лидер.