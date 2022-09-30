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Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет" - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет" - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
Запад стремится во что бы то ни стало сломать Россию, с этой целью они могут воспользоваться известной формулой "война все спишет", заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:22
2022-09-30T16:25
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад стремится во что бы то ни стало сломать Россию, с этой целью они могут воспользоваться известной формулой "война все спишет", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав страны четырех новых территорий.Путин отметил, что "Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы".По словам президента РФ, западные элиты "не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник именно по их вине, и не намерены решать проблемы несправедливости и неравенства".
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире, политика
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"

Путин: Запад хочет сломать Россию или воспользоваться формулой "война все спишет"

16:22 30.09.2022 (обновлено: 16:25 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад стремится во что бы то ни стало сломать Россию, с этой целью они могут воспользоваться известной формулой "война все спишет", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав страны четырех новых территорий.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток
15:55
Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке"
"Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, западным элитам нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай Бог, решат воспользоваться известной формулой: "война все спишет", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что "Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
15:37
Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
По словам президента РФ, западные элиты "не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник именно по их вине, и не намерены решать проблемы несправедливости и неравенства".
 
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