https://crimea.ria.ru/20220930/putin-zapad-khochet-slomat-rf-ili-ispolzovat-formulu-voyna-vse-spishet-1124677554.html
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет" - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
Запад стремится во что бы то ни стало сломать Россию, с этой целью они могут воспользоваться известной формулой "война все спишет", заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:22
2022-09-30T16:22
2022-09-30T16:25
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад стремится во что бы то ни стало сломать Россию, с этой целью они могут воспользоваться известной формулой "война все спишет", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав страны четырех новых территорий.Путин отметил, что "Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы".По словам президента РФ, западные элиты "не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник именно по их вине, и не намерены решать проблемы несправедливости и неравенства".
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-prizval-kiev-prekratit-ogon-i-vernutsya-za-stol-peregovorov-1124676317.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире, политика
Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
Путин: Запад хочет сломать Россию или воспользоваться формулой "война все спишет"
16:22 30.09.2022 (обновлено: 16:25 30.09.2022)