https://crimea.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-v-rossii-i-referendum-glavnye-sobytiya-sentyabrya-2022-v-foto-1124663021.html

Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

Сентябрь начался с новшеств — каждый понедельник во всех школах России торжественно поднимают государственный флаг, звучит гимн Российской Федерации. Неделя... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T11:39

2022-10-01T11:39

2022-10-01T11:52

фотоленты

фото

общество

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Сентябрь начался с новшеств — каждый понедельник во всех школах России торжественно поднимают государственный флаг, звучит гимн Российской Федерации. Неделя начинается с "Разговоров в важном" – уроков о патриотизме и любви к Отечеству.8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила о смерти королевы Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизаветы II. Правившая страной более 70 лет королева умерла в возрасте 96 лет. На трон взошел ее сын, 73-летний принц Чарльз с именем Карл III.20 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. С просьбой провести референдум выступили также общественники Запорожской и Херсонской областей. В этот же день главы республики назвали даты проведения плебисцита – 23 по 27 сентября.В течение следующих суток Россия замерла в ожидании обращения президента. Утром 21 сентября было объявлено о частичной мобилизации. Для каждого субъекта РФ было сформировано мобилизационное задание, общее число резервистов – 300 тысяч человек. О выполнения мобилизационного задания первой отчиталась Республика Крым, оркестром и овациями мобилизованных крымчан и севастопольцев проводили в воинские части для переподготовки и боевого слаживания. В тоже время в регионах фиксировали случаи неправомерной мобилизации. В конечном счете разобраться с ситуацией поручил сам президент.Вместе с тем освобожденные территории готовились к референдумам. В регионах развернули избирательные пункты, первые четыре дня жители голосовали в ходе подомового обхода для обеспечения безопасности граждан. По итогам обработки бюллетеней за вхождение в состав РФ высказались от 87 до 99% проголосовавших жителей регионов.26 сентября страну потрясла новость о стрельбе в ижевской школе. В ходе жестокого массового расстрела погибли 17 человек, ранения получили 22 ребенка и двое взрослых. В Удмуртии объявили траур. В Совете Федерации предложили ужесточить контроль за безопасностью в школах, предоставив МВД доступ к спискам людей с психическими отклонениями.В этот же день стало известно о двух утечках газа на двух российских экспортных газопроводах – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. 30 сентября состоялось судьбоносное для жителей Донбасса и освобожденных территорий событие – торжественное подписание договоров об их вхождении в состав России в качестве новых территорий. В Георгиевском зале Кремлевского дворца договор от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.Богатый на события сентябрь-2022 — в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20220930/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-sentyabrya-1124681975.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, общество