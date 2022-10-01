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Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
Сентябрь начался с новшеств — каждый понедельник во всех школах России торжественно поднимают государственный флаг, звучит гимн Российской Федерации. Неделя... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T11:39
2022-10-01T11:52
фотоленты
фото
общество
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Сентябрь начался с новшеств — каждый понедельник во всех школах России торжественно поднимают государственный флаг, звучит гимн Российской Федерации. Неделя начинается с "Разговоров в важном" – уроков о патриотизме и любви к Отечеству.8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила о смерти королевы Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизаветы II. Правившая страной более 70 лет королева умерла в возрасте 96 лет. На трон взошел ее сын, 73-летний принц Чарльз с именем Карл III.20 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. С просьбой провести референдум выступили также общественники Запорожской и Херсонской областей. В этот же день главы республики назвали даты проведения плебисцита – 23 по 27 сентября.В течение следующих суток Россия замерла в ожидании обращения президента. Утром 21 сентября было объявлено о частичной мобилизации. Для каждого субъекта РФ было сформировано мобилизационное задание, общее число резервистов – 300 тысяч человек. О выполнения мобилизационного задания первой отчиталась Республика Крым, оркестром и овациями мобилизованных крымчан и севастопольцев проводили в воинские части для переподготовки и боевого слаживания. В тоже время в регионах фиксировали случаи неправомерной мобилизации. В конечном счете разобраться с ситуацией поручил сам президент.Вместе с тем освобожденные территории готовились к референдумам. В регионах развернули избирательные пункты, первые четыре дня жители голосовали в ходе подомового обхода для обеспечения безопасности граждан. По итогам обработки бюллетеней за вхождение в состав РФ высказались от 87 до 99% проголосовавших жителей регионов.26 сентября страну потрясла новость о стрельбе в ижевской школе. В ходе жестокого массового расстрела погибли 17 человек, ранения получили 22 ребенка и двое взрослых. В Удмуртии объявили траур. В Совете Федерации предложили ужесточить контроль за безопасностью в школах, предоставив МВД доступ к спискам людей с психическими отклонениями.В этот же день стало известно о двух утечках газа на двух российских экспортных газопроводах – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. 30 сентября состоялось судьбоносное для жителей Донбасса и освобожденных территорий событие – торжественное подписание договоров об их вхождении в состав России в качестве новых территорий. В Георгиевском зале Кремлевского дворца договор от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.Богатый на события сентябрь-2022 — в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
фото, общество
Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

Месяц трагедий и надежд: главные события сентября-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

11:39 01.10.2022 (обновлено: 11:52 01.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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© РИА Новости Крым

В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.

Грипп
1 из 20

В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.

Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
2 из 20

На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.

Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
3 из 20

Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.

Результаты обстрела Чернобаевки херсонской области
4 из 20

Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.

Результаты обстрела Чернобаевки херсонской области
5 из 20

"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.

Уборка осенних листьев
6 из 20

Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Мобилизация
7 из 20

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.

Мобилизация
8 из 20

Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.

Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области
9 из 20

Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".

Референдум в Чернобаевке херсонской области
10 из 20

В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.

Участок для голосования на референдуме в Херсонской области
11 из 20

В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.

Проводы мобилизованных резервистов в Севастополе
12 из 20

Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.

Отправка резервистов из Крыма
13 из 20

Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.

Проводы мобилизованных резервистов в Севастополе
14 из 20

Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанк

Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.

Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
15 из 20

Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.

© Командование обороны Дании
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© Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.

Цветы у школы №88 в Ижевске
16 из 20

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.

© Илья Питалев
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© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.

Последствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области
17 из 20

В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.

Центральная больница Васильевки после артобстрела
18 из 20

Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.

Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
19 из 20

В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
20 из 20

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
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1 из 20

В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.

© РИА Новости Крым
2 из 20

На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 20

Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 20

Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.

© РИА Новости Крым
5 из 20

"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.

© РИА Новости Крым
6 из 20

Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 20

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 20

Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 20

Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 20

В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".

© РИА Новости Крым
11 из 20

В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.

© РИА Новости Крым
12 из 20

Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
13 из 20

Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
14 из 20

Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
15 из 20

Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.

© Командование обороны Дании
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16 из 20

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.

© Илья Питалев
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17 из 20

В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
18 из 20

Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 20

В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.

© РИА Новости Крым
20 из 20

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сентябрь начался с новшеств — каждый понедельник во всех школах России торжественно поднимают государственный флаг, звучит гимн Российской Федерации. Неделя начинается с "Разговоров в важном" – уроков о патриотизме и любви к Отечеству.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила о смерти королевы Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизаветы II. Правившая страной более 70 лет королева умерла в возрасте 96 лет. На трон взошел ее сын, 73-летний принц Чарльз с именем Карл III.
20 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. С просьбой провести референдум выступили также общественники Запорожской и Херсонской областей. В этот же день главы республики назвали даты проведения плебисцита – 23 по 27 сентября.
В течение следующих суток Россия замерла в ожидании обращения президента. Утром 21 сентября было объявлено о частичной мобилизации. Для каждого субъекта РФ было сформировано мобилизационное задание, общее число резервистов – 300 тысяч человек.
Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
Вчера, 22:02
Главные события и заявления дня: 30 сентября
О выполнения мобилизационного задания первой отчиталась Республика Крым, оркестром и овациями мобилизованных крымчан и севастопольцев проводили в воинские части для переподготовки и боевого слаживания. В тоже время в регионах фиксировали случаи неправомерной мобилизации. В конечном счете разобраться с ситуацией поручил сам президент.
Вместе с тем освобожденные территории готовились к референдумам. В регионах развернули избирательные пункты, первые четыре дня жители голосовали в ходе подомового обхода для обеспечения безопасности граждан. По итогам обработки бюллетеней за вхождение в состав РФ высказались от 87 до 99% проголосовавших жителей регионов.
26 сентября страну потрясла новость о стрельбе в ижевской школе. В ходе жестокого массового расстрела погибли 17 человек, ранения получили 22 ребенка и двое взрослых. В Удмуртии объявили траур. В Совете Федерации предложили ужесточить контроль за безопасностью в школах, предоставив МВД доступ к спискам людей с психическими отклонениями.
В этот же день стало известно о двух утечках газа на двух российских экспортных газопроводах – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа.
30 сентября состоялось судьбоносное для жителей Донбасса и освобожденных территорий событие – торжественное подписание договоров об их вхождении в состав России в качестве новых территорий. В Георгиевском зале Кремлевского дворца договор от Донецкой Народной Республики подписал Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.
Богатый на события сентябрь-2022 — в фотоленте РИА Новости Крым.
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10:48Что будет дальше с "Северным потоком"
10:27Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
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