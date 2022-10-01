Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым

Месяц трагедий и надежд: главные события сентября-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.
В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.
На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.
На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.
Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.
Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.
Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.
Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.
"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.
"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.
Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.
Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.
Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.
Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.
Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.
В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".
В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".
В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.
В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.
Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.
Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.
Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.
Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.
Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.
Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.
Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.
Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.
Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.
Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.
В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.
В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.
Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.
Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.
В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.
В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.
В сентябре коронавирус снова "пошел в наступление". Число заболевших снова растет день ото дня.
На площади Ленина в Симферополе ко Дню Москвы открылась фотовыставка – 10 сентября столице исполнилось 875 лет. Кот Мостик посетил открытие выставки.
Фотовыставка "Москва – Крым" призвана не только передать атмосферу столицы России, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников ее жителей и гостей, но и рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым.
Чернобаевка – поселок в Херсонской области. В ведомстве местной администрации еще 10 населенных пунктов области. Они находятся под регулярным обстрелом со стороны Украины.
"Наши по нам же стрелять не могут", – думали чернобаевцы. Однако с каждым ударом их настроения менялись.
Осень вступает в города. Листьями шуршит не только ветер, но и коммунальные службы – собирают опавшую листву, поддерживая порядок на улицах.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
Всего в стране планируется призвать до 300 тысяч человек.
Референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября.
В дни референдума жители Чернобаевки голосовали между минометными обстрелами. Люди устали от постоянных ударов украинских военных и "видят для себя только один выход".
В Херсонской области явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.
Крым одним из первых выполнил мобилизационное задание.
Мобилизованным и их семьям предоставляются финансовые, социальные и трудовые гарантии.
Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинула Севастополь 27 сентября.
Газопровод "Северный поток" подвергся атаке и был сильно поврежден.
Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек - 11 детей и шесть взрослых. 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.
В прифронтовой Васильевке в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины, однако при этом ни на день не прекращала работать.
Основное здание, где находится хирургия, родильное отделение, гинекология, отделение детской и неотложной помощи, пострадало на 90%.
В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября принял в состав России четыре новых субъекта.