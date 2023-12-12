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Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T18:18
2023-12-12T18:18
мария захарова
новости
россия
дания
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она подчеркнула, что такое решение Копенгагена не стало чем-то неожиданным и удивительным для Москвы, "мы предполагали, чем это закончится". Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии "лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта", отметила Захарова.И подытожила: "Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО "Газпром" в том числе, международных структур".Ранее сообщалось, что в сентябре Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФТурция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабомПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
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мария захарова, новости, россия, дания, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", политика
Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП

Дания отказалась предоставить России помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"

18:18 12.12.2023
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – сказала Захарова в ходе брифинга.

При этом она подчеркнула, что такое решение Копенгагена не стало чем-то неожиданным и удивительным для Москвы, "мы предполагали, чем это закончится". Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии "лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта", отметила Захарова.

"Датская сторона, как и в марте текущего года, сослалась на абсурдное утверждение, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании. Это театр абсурда", – сказала Захарова.

И подытожила: "Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО "Газпром" в том числе, международных структур".
Ранее сообщалось, что в сентябре Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Мария ЗахароваНовостиРоссияДанияСеверный потокТеракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"Политика
 
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