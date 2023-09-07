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РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"
РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 07.09.2023
РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"
Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал в своем... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T20:50
2023-09-07T20:50
оон
россия
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-kremle-otsenili-neprinyatie-sovbezom-oon-rezolyutsii-po-severnym-potokam-1127812524.html
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оон, россия, северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", новости, политика
РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"

РФ запросила на 26 сентября заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках"

20:50 07.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы запросили на 26 сентября - годовщину подрыва "Северных потоков" - открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало - в 22.00 по Москве", - указал Полянский.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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