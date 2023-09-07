https://crimea.ria.ru/20230907/rf-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-po-teme-diversii-na-severnykh-potokakh-1131242706.html

РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"

РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 07.09.2023

РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"

Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал в своем... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T20:50

2023-09-07T20:50

2023-09-07T20:50

оон

россия

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124848625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc0e8c81d86e6bbbf1450fc2dd014d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://crimea.ria.ru/20230328/v-kremle-otsenili-neprinyatie-sovbezom-oon-rezolyutsii-po-severnym-potokam-1127812524.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, россия, северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", новости, политика