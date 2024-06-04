https://crimea.ria.ru/20240604/krymskiy-raketnyy-kompleks-bastion-unichtozhil-tseli-na-ukraine----video-1137821248.html

Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео

Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео

Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей предоставили в отделе РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T07:00

2024-06-04T07:00

2024-06-04T07:00

министерство обороны рф

видео

новости

новости крыма

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131769601_188:353:3202:2048_1920x0_80_0_0_37b05ccfc204327f09f62e0c3ccdcc69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей предоставили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ.Личный состав дивизиона получил координаты целей, выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" и выполнил пуски крылатых ракет.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении порядка 1500 боевиков и военной техники противника за минувшие сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два украинских самолета МиГ-29 и 23 снаряда HIMARS25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного удара

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, видео, новости, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), видео