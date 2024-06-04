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Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей предоставили в отделе РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T07:00
2024-06-04T07:00
2024-06-04T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей предоставили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ.Личный состав дивизиона получил координаты целей, выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" и выполнил пуски крылатых ракет.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении порядка 1500 боевиков и военной техники противника за минувшие сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два украинских самолета МиГ-29 и 23 снаряда HIMARS25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного удара
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, видео, новости, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), видео
Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
В ЧФ РФ показали кадры поражения военных целей на Украине комплексом "Бастион" из Крыма