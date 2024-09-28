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Главное за день: 28 сентября

Главное за день: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Главное за день: 28 сентября

В Ливане убит генсек движения "Хезболла" Хасан Насрулла. Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 13 человек. Вооруженные силы России... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T21:55

2024-09-28T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Ливане убит генсек движения "Хезболла" Хасан Насрулла. Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 13 человек. Вооруженные силы России нанесли удар "Кинжалами" и беспилотниками по военным аэродромам на Украине. Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо оценил вероятность провокаций ВСУ в Черном море. На железнодорожном мосту в Самаре произошел взрыв. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Убийство генсека "Хезболлы" в ЛиванеВ субботу Армия обороны Израиля официально заявила о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по южному Бейруту. Вместе с ним погиб командующий Южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другие командиры.По данным ЦАХАЛ, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире движения, расположенной под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте.Позже руководство "Хезболлы" подтвердило информацию о гибели своего лидера.МИД России решительно осудил убийство Насруллы, назвав его политическим. В ведомстве отметили, что Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока и неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Ответственность за это полностью ложится на Израиль, подчеркнули в министерстве.Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале вырослоВ субботу стало известно, что количество погибших при произошедшем накануне взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 13 человек.Среди жертв – двое детей.В больницах остаются четверо раненых. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы их жизни нет. Четверых пациентов выписали под амбулаторное наблюдение и лечение.Удары по военным аэродромам на УкраинеВооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ. По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.За прошедшие сутки в зоне СВО потери украинских войск составили почти 2000 боевиков. Также уничтожена военная техника, в том числе американская, и восемь полевых складов боеприпасов.Вероятность провокаций ВСУ в Черном мореУкраинские боевики полностью выбиты из крупных островов в дельте Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.Он отметил, что российские войска вытесняют врага с левобережья Херсонской области, снижая угрозу масштабной провокации в Черном море.По словам руководителя региона, сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную ДРГ не нужно, отметил Сальдо. Российские бойцы не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности, заверил он.Взрыв на железнодорожном мосту в СамареНа железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области прогремел сильный взрыв. По данным правительства региона, произошло повреждение "островков безопасности". Никто не пострадал. Причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц.На перегоне 94-103 километры временно остановлено движение грузовых составов, на курсирование пассажирских поездов инцидент не повлиял.Выступление Лаврова на сессии Генассамблеи ООНГлава МИД России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.В частности, министр назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан, осуществленную с помощью мобильных устройств. Он призвал провести расследование этой террористической атаки, а также обратил внимание на публикации в СМИ, свидетельствующие о вовлеченности Вашингтона в ее подготовку.Также Лавров констатировал, что пока англосаксонские стратеги рассчитывают нанести России стратегическое поражение руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру.Глава МИД предостерег от этого, заявив, что воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия, "бессмысленно и опасно".При этом Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, указал Лавров.По его словам, Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно, но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе равенства.

https://crimea.ria.ru/20240928/blok-posty-v-krymu-i-ataka-bpla-na-kuban-top-novostey-nedeli-1140683296.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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