https://crimea.ria.ru/20240928/lavrov-prizval-rassledovat-ataku-na-livan-s-pomoschyu-mobilnykh-ustroystv-1140709435.html

Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане

Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести соответствующее расследование. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T19:20

2024-09-28T19:20

2024-09-28T19:21

сергей лавров

оон

генассамблея оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести соответствующее расследование. Министр добавил, что уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в СМИ, в том числе в Европе и в США, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности или как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, оон, генассамблея оон, политика