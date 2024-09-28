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Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане
Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане
Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести соответствующее расследование. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T19:20
2024-09-28T19:21
сергей лавров
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генассамблея оон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести соответствующее расследование. Министр добавил, что уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в СМИ, в том числе в Европе и в США, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности или как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, оон, генассамблея оон, политика
Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане

Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан и призвал провести расследование

19:20 28.09.2024 (обновлено: 19:21 28.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести соответствующее расследование.
"Очередным кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление", - сказал он, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр добавил, что уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в СМИ, в том числе в Европе и в США, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности или как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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