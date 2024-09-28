https://crimea.ria.ru/20240928/armiya-rossii-nanesla-udar-kinzhalami-po-aerodromam-vsu-1140703512.html
Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T13:00
2024-09-28T13:00
2024-09-28T13:14
новости сво
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщает Минобороны.Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.27 сентября сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении инфраструктурных объектов в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.В ночь на субботу взрывы прогремели в Киеве, Одессе и области, Полтавской области, в Сумах, Черкассах, а также в Херсоне и Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в ДнепропетровскеАрмия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии, потери всу , украина
Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Войска России нанесли удар "Кинжалами" и беспилотниками по аэродромам ВСУ - Минобороны
13:00 28.09.2024 (обновлено: 13:14 28.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщает Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
27 сентября сообщалось о серии мощных взрывов
и повреждении инфраструктурных объектов в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.
В ночь на субботу взрывы
прогремели в Киеве, Одессе и области, Полтавской области, в Сумах, Черкассах, а также в Херсоне и Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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