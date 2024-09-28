https://crimea.ria.ru/20240928/armiya-rossii-nanesla-udar-kinzhalami-po-aerodromam-vsu-1140703512.html

Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T13:00

2024-09-28T13:00

2024-09-28T13:14

новости сво

министерство обороны рф

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

вооруженные силы россии

потери всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщает Минобороны.Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.27 сентября сообщалось о серии мощных взрывов и повреждении инфраструктурных объектов в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.В ночь на субботу взрывы прогремели в Киеве, Одессе и области, Полтавской области, в Сумах, Черкассах, а также в Херсоне и Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в ДнепропетровскеАрмия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии, потери всу , украина