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Серия мощных взрывов прогремела на Украине

Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Серия мощных взрывов прогремела на Украине

Критическая инфраструктура повреждена серией мощных взрывов в пяти областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ и власти. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T08:31

2024-09-27T08:31

2024-09-27T08:31

украина

взрыв

днепропетровск

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Критическая инфраструктура повреждена серией мощных взрывов в пяти областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ и власти.В подконтрольной Киеву части Запорожской области минувшей ночью были разрушены сразу несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военно-гражданской администрации Иван Федоров. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.В украинской части Херсонской области также было громко. После взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры, рассказал руководитель местной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области."В Никопольском районе повреждена инфраструктура", - уточнил он в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели минувшей ночью в Одессе, сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской области почти до четырех утра пятницы, отметил в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Кипер.Кроме того, по информации местных СМИ, гремко в Днепропетровске.Накануне также сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве. Кроме того, в ночь на четверг была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.По данным Минобороны, на территории Украины были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны и инфраструктура военного аэродрома.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе УкраиныВ Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ

украина

днепропетровск

днепропетровская область

одесса

одесская область

запорожье

херсон

кривой рог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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