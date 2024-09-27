Рейтинг@Mail.ru
Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240927/seriya-moschnykh-vzryvov-progremela-na-ukraine-1140662386.html
Серия мощных взрывов прогремела на Украине
Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Серия мощных взрывов прогремела на Украине
Критическая инфраструктура повреждена серией мощных взрывов в пяти областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ и власти. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T08:31
2024-09-27T08:31
украина
взрыв
днепропетровск
днепропетровская область
одесса
одесская область
запорожье
херсон
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039152_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_954b977d08137f2a32ca9b530ab9daea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Критическая инфраструктура повреждена серией мощных взрывов в пяти областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ и власти.В подконтрольной Киеву части Запорожской области минувшей ночью были разрушены сразу несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военно-гражданской администрации Иван Федоров. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.В украинской части Херсонской области также было громко. После взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры, рассказал руководитель местной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области."В Никопольском районе повреждена инфраструктура", - уточнил он в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели минувшей ночью в Одессе, сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской области почти до четырех утра пятницы, отметил в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Кипер.Кроме того, по информации местных СМИ, гремко в Днепропетровске.Накануне также сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве. Кроме того, в ночь на четверг была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.По данным Минобороны, на территории Украины были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны и инфраструктура военного аэродрома.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе УкраиныВ Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
украина
днепропетровск
днепропетровская область
одесса
одесская область
запорожье
херсон
кривой рог
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039152_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ee4494e03e81ec3430c62624ae631d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, взрыв, днепропетровск, днепропетровская область, одесса, одесская область, запорожье, херсон, в мире, новости, кривой рог
Серия мощных взрывов прогремела на Украине

В пяти областях Украины взрывами повреждена критическая инфраструктура

08:31 27.09.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Критическая инфраструктура повреждена серией мощных взрывов в пяти областях Украины. Об этом сообщают местные СМИ и власти.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области минувшей ночью были разрушены сразу несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военно-гражданской администрации Иван Федоров. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
В украинской части Херсонской области также было громко. После взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры, рассказал руководитель местной военной администрации Александр Прокудин.
Кроме того, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждениях инфраструктурного объекта на территории области.
"В Никопольском районе повреждена инфраструктура", - уточнил он в своем Telegram-канале.
Взрывы прогремели минувшей ночью в Одессе, сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской области почти до четырех утра пятницы, отметил в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Кипер.
Кроме того, по информации местных СМИ, гремко в Днепропетровске.
Накануне также сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве. Кроме того, в ночь на четверг была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.
По данным Минобороны, на территории Украины были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны и инфраструктура военного аэродрома.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
Объект критической инфраструктуры поражен на западе Украины
В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
 
УкраинаВзрывДнепропетровскДнепропетровская областьОдессаОдесская областьЗапорожьеХерсонВ миреНовостиКривой Рог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек
08:36Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
08:31Серия мощных взрывов прогремела на Украине
08:12У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
07:38Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября
07:16Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов
06:37Воздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить
06:08Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый
06:00Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно
00:01Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
23:02Главные новости Крыма: 26 сентября
22:43Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков
22:30Главное за день: 26 сентября
22:12Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО
21:48Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе
21:32В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
21:04Шесть сотрудников МЧС пострадали от удара ВСУ в Донецке
20:57Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом
20:32Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган
Лента новостейМолния