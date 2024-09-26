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В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Киеве гремят взрывы
Серия мощных взрывов гремит в Киеве утром в четверг. В городе звучат сирены воздушной тревоги и работает ПВО. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T07:11
2024-09-26T07:25
украина
киев
взрыв
в мире
николаевская область
новости
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов гремит в Киеве утром в четверг. В городе звучат сирены воздушной тревоги и работает ПВО. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, гремят взрывы в Оболонском и Печерском районах.По данным киевской городской военной администрации, воздушная тревога звучит в столице с 01:16. Силы ПВО начали работу спустя час. Второй раз взрывы раздались в Киеве около пяти утра. Сообщалось о падении обломков и разрушениях инфраструктуры. В третий раз сирены включили в семь утра, сейчас в городе также гремят взрывы. Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг и в Николаевой области. По данным главы региона Виталия Кима, взрывом повреждена энергетическая инфраструктура.СМИ сообщают, что с утра раздаются громкие взрывы на западе Украины в городе Староконстантинове в районе военного аэродрома.Накануне критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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украина, киев, взрыв, в мире, николаевская область, новости, виталий кличко
В Киеве гремят взрывы

Серия взрывов прогремела в Киеве утром в четверг

07:11 26.09.2024 (обновлено: 07:25 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов гремит в Киеве утром в четверг. В городе звучат сирены воздушной тревоги и работает ПВО. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, гремят взрывы в Оболонском и Печерском районах.

"В столице работает ПВО. Зафиксирован вызов экстренных служб в Печерский район после падения обломков", - написал Кличко.

По данным киевской городской военной администрации, воздушная тревога звучит в столице с 01:16. Силы ПВО начали работу спустя час. Второй раз взрывы раздались в Киеве около пяти утра. Сообщалось о падении обломков и разрушениях инфраструктуры. В третий раз сирены включили в семь утра, сейчас в городе также гремят взрывы.
Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг и в Николаевой области. По данным главы региона Виталия Кима, взрывом повреждена энергетическая инфраструктура.
СМИ сообщают, что с утра раздаются громкие взрывы на западе Украины в городе Староконстантинове в районе военного аэродрома.
Накануне критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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