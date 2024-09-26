https://crimea.ria.ru/20240926/v-kieve-gremyat-vzryvy-1140631437.html

В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Киеве гремят взрывы

Серия мощных взрывов гремит в Киеве утром в четверг. В городе звучат сирены воздушной тревоги и работает ПВО. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T07:11

2024-09-26T07:11

2024-09-26T07:25

украина

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виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов гремит в Киеве утром в четверг. В городе звучат сирены воздушной тревоги и работает ПВО. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, гремят взрывы в Оболонском и Печерском районах.По данным киевской городской военной администрации, воздушная тревога звучит в столице с 01:16. Силы ПВО начали работу спустя час. Второй раз взрывы раздались в Киеве около пяти утра. Сообщалось о падении обломков и разрушениях инфраструктуры. В третий раз сирены включили в семь утра, сейчас в городе также гремят взрывы. Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг и в Николаевой области. По данным главы региона Виталия Кима, взрывом повреждена энергетическая инфраструктура.СМИ сообщают, что с утра раздаются громкие взрывы на западе Украины в городе Староконстантинове в районе военного аэродрома.Накануне критическая инфраструктура была повреждена в Запорожье и Полтавской области. Без света остались более 20 населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, взрыв, в мире, николаевская область, новости, виталий кличко