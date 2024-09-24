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Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в четырех областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье и Полтаве взрывами были повреждены объекты критической... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T08:27
2024-09-24T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в четырех областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье и Полтаве взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры, заявили местные власти.В некоторых районах Запорожья после удара исчезло электричество. По данным Федорова, в регионе прозвучали больше 300 взрывов.В Полтавской области после поражения энергообъекта без света остались 20 населенных пунктов.Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв был и в Киевском районе города.За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а также в северной и восточной частях страны.23 сентября взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры в Сумской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с полуночи в течение нескольких часов звучал сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
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Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
В Запорожье и Полтаве взрывами поражены объекты критической инфраструктуры
08:27 24.09.2024 (обновлено: 08:28 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в четырех областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье и Полтаве взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры, заявили местные власти.
"Попадание по объекту критической инфраструктуры. Вспыхнул пожар", - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.
В некоторых районах Запорожья после удара исчезло электричество. По данным Федорова, в регионе прозвучали больше 300 взрывов.
В Полтавской области после поражения энергообъекта без света остались 20 населенных пунктов.
"Обломками повреждена энергетическая инфраструктура. В результате без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов", - сообщил глава местной военной администрации Филипп Пронин.
Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв был и в Киевском районе города.
За ночь на Украине воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а также в северной и восточной частях страны.
23 сентября взрывами были повреждены объекты
критической инфраструктуры в Сумской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с полуночи в течение нескольких часов звучал сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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