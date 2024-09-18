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На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 18.09.2024
На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T10:12
2024-09-18T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ. Как сообщается в Telegram-канале Сумской областной военной администрации, в ночь на среду в регионе удары пришлись по энергетическим объектам города Сумы.Кроме того, по данным украинских СМИ, ночью и утром 18 сентября на фоне воздушной тревоги взрывы гремели в Николаевской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
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РИА Новости Крым
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украина, киевская область, полтавская область, сумская область, сумы, кировоградская область, николаевская область, в мире, взрыв, новости
На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура

В пяти областях Украины ночью и утром прогремела серия взрывов

10:12 18.09.2024 (обновлено: 10:13 18.09.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Как сообщается в Telegram-канале Сумской областной военной администрации, в ночь на среду в регионе удары пришлись по энергетическим объектам города Сумы.
"Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным украинских СМИ, ночью и утром 18 сентября на фоне воздушной тревоги взрывы гремели в Николаевской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаКиевская областьПолтавская областьСумская областьСумыКировоградская областьНиколаевская областьВ миреВзрывНовости
 
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