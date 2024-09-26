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Объект критической инфраструктуры поражен на западе Украины
Объект критической инфраструктуры поражен на западе Украины - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Объект критической инфраструктуры поражен на западе Украины
Объект критической инфраструктуры поражен в Ивано-Франковской области Украины в результате серии взрывов. Об этом заявила глава военной администрации региона... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T10:01
2024-09-26T10:01
2024-09-26T10:15
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поражен в Ивано-Франковской области Украины в результате серии взрывов. Об этом заявила глава военной администрации региона Светлана Онищук.Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.Серия мощных взрывов утром также прогремела в Киеве. В городе пять часов звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг и в Николаевой области. По данным главы региона Виталия Кима, взрывом повреждена энергетическая инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктураНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ивано-франковская область, в мире, взрыв, энергосистема украины, новости
Объект критической инфраструктуры поражен на западе Украины
В Ивано-Франковской области Украины поражен объект критической инфраструктуры
10:01 26.09.2024 (обновлено: 10:15 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поражен в Ивано-Франковской области Украины в результате серии взрывов. Об этом заявила глава военной администрации региона Светлана Онищук.
"Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города обесточена", - написала Онищук в своем Telegram-канале.
Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
Серия мощных взрывов
утром также прогремела в Киеве. В городе пять часов звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг и в Николаевой области. По данным главы региона Виталия Кима, взрывом повреждена энергетическая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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