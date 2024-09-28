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Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму
Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму
В городах Крыма следует ввести правила для застройки частного сектора, чтобы все дома были выдержаны в едином стиле. С таким предложением в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T14:13
2024-09-28T14:13
радио "спутник в крыму"
крым
архитектура
мнения
жилье
жилье в крыму
общество
совет эксперта
кирилл бабеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В городах Крыма следует ввести правила для застройки частного сектора, чтобы все дома были выдержаны в едином стиле. С таким предложением в эфире радио "Спутник в Крыму" выступил председатель Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.Сейчас правила застройки регулируются принятыми строительными нормами, которые устанавливают этажность здания, плотность застройки, расстояние между объектами. Но строительные материалы каждый может выбирать по своему вкусу, в результате чего на улицах растут разношерстные, разностилевые дома.Кроме того, уверен Кирилл Бабеев, если дом будет проектировать профессиональный архитектор, он сможет предложить людям более удобные и современные решения по планировке жилья и выбору строительных материалов."Многим людям даже хорошо, если будут какие-то регламенты, которым они будут следовать", - уверяет эксперт.В Крыму уже есть опыт, когда для разных зон разрабатываются паспорта фасадов – установленные правила, которых обязаны придерживаться собственники. В Гурзуфе, к примеру, был разработан архитектурный проект для улицы Ленинградской."Там есть так называемый "канонический" крымский вид со скатными крышами, с видом на горы. Но элементы деревянные, которые должны были быть определенного светлого цвета, они собственниками уже перекрашены, и среда потеряла свой шарм и исторический колорит", - отметил архитектор.По мнению Бабеева, правила для жилых зон должны устанавливать муниципалитеты, в которых для этого необходимо сформировать градостроительные советы и ввести должность главного архитектора города. Именно он должен разрабатывать такие нормы для каждой территории и следить за их исполнением, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра АлупкиВ Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое местоКак будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе
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крым, архитектура, мнения, жилье, жилье в крыму, общество, совет эксперта, кирилл бабеев
Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму

Архитектор предложил ввести правила застройки частного сектора в городах Крыма

14:13 28.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкДачные участки
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В городах Крыма следует ввести правила для застройки частного сектора, чтобы все дома были выдержаны в едином стиле. С таким предложением в эфире радио "Спутник в Крыму" выступил председатель Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.

"В мире есть такие примеры, когда по тем или иным территориальным зонам прописаны какие-то правила. Допустим, забор должен быть из определенного материала не выше установленной высоты, то же самое касается кровель. И на мой взгляд, это правильно. Ограждение и кровли формируют образ улицы, это первая линия восприятия", - объяснил он.

Сейчас правила застройки регулируются принятыми строительными нормами, которые устанавливают этажность здания, плотность застройки, расстояние между объектами. Но строительные материалы каждый может выбирать по своему вкусу, в результате чего на улицах растут разношерстные, разностилевые дома.
Кроме того, уверен Кирилл Бабеев, если дом будет проектировать профессиональный архитектор, он сможет предложить людям более удобные и современные решения по планировке жилья и выбору строительных материалов.
"Многим людям даже хорошо, если будут какие-то регламенты, которым они будут следовать", - уверяет эксперт.
В Крыму уже есть опыт, когда для разных зон разрабатываются паспорта фасадов – установленные правила, которых обязаны придерживаться собственники. В Гурзуфе, к примеру, был разработан архитектурный проект для улицы Ленинградской.
"Там есть так называемый "канонический" крымский вид со скатными крышами, с видом на горы. Но элементы деревянные, которые должны были быть определенного светлого цвета, они собственниками уже перекрашены, и среда потеряла свой шарм и исторический колорит", - отметил архитектор.
По мнению Бабеева, правила для жилых зон должны устанавливать муниципалитеты, в которых для этого необходимо сформировать градостроительные советы и ввести должность главного архитектора города. Именно он должен разрабатывать такие нормы для каждой территории и следить за их исполнением, заключил эксперт.
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