https://crimea.ria.ru/20240606/kak-budet-vyglyadet-novyy-pushkinskiy-fontan-v-simferopole-1137885325.html

Как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе

Как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе

В Симферополе на набережной реки Салгир появится новый фонтан – Пушкинский. О том, как будет выглядеть достопримечательность РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T06:40

2024-06-06T06:40

2024-06-06T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на набережной реки Салгир появится новый фонтан – Пушкинский. О том, как будет выглядеть достопримечательность РИА Новости Крым рассказал архитектор Кирилл Бабеев."Фонтан будет на месте заброшенного ручейка на склоне в районе Екатерининского сада и набережной реки Салгир. Придумали концепцию, сделали проект, согласовали в администрации. Уверен, что Пушкинский фонтан станет новой культурной достопримечательностью города. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки", – рассказал Бабеев.По его словам, фонтан будет выполнен из белого мрамора. На лицевую его часть нанесут строки стихотворения поэта, посвященные Крыму. Проект был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом и писателем Борисом Балаяном. С формой решили не экспериментировать и остановились на классическом тосканском ордере."Он, на мой взгляд, наиболее верно отражает наследие и образ классика", - говорит архитектор.Проект поддержал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.6 июня исполняется 225 лет со дня рождения великого поэта. В юбилейный год Правительство РФ выделит 318 млн рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном сайте Кабмина.В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города – парка культуры и отдыха "Екатерининский сад". В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, в годы правления которой Крым вошел в состав Российской империи. Важной составляющей этого проекта станет Пушкинский фонтан.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыВ Бахчисарае появится новый паркАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр пушкин, кирилл бабеев, крым, архитектура, история, новости крыма, городская среда, симферополь