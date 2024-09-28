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Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины
Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины
В Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины рано утром в субботу прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T10:24
2024-09-28T10:27
украина
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полтавская область
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сумская область
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины рано утром в субботу прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога ночью и утром звучала в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Винницкой Одесской и Хмельницкой областях.По данным Киевской военной областной администрации, утром в субботу в Киеве сирены воздушной тревоги звучали на протяжении трех часов, в городе зафиксировано несколько волн взрывов.Как заявил глава администрации Одесской области Олег Кипер, взрывы гремели ночью в Белгород-Днестровском. В результате вспыхнул пожар на площади 600 квадратных метров.В Полтавской области также работала ПВО. По данным местных СМИ, несколько взрывов прогремели в Сумах.Кроме того, в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсону повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, власти не уточняют.Также СМИ сообщили о взрывах у города Черкассы.Накануне серия мощных взрывов и повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе УкраиныВ Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
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украина, взрыв, киев, киевская область, одесса, одесская область, полтавская область, сумы, сумская область, запорожье, херсон, черкасская область, новости, в мире, воздушная тревога на украине
Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины

Серия взрывов и пожары на энергообъектах произошли в Киеве и еще семи областях Украины

10:24 28.09.2024 (обновлено: 10:27 28.09.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины рано утром в субботу прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога ночью и утром звучала в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Винницкой Одесской и Хмельницкой областях.
По данным Киевской военной областной администрации, утром в субботу в Киеве сирены воздушной тревоги звучали на протяжении трех часов, в городе зафиксировано несколько волн взрывов.

"Обломки упали в Оболонском районе столицы. Повреждено нежилое строение", - сказано в сообщении администрации.

Как заявил глава администрации Одесской области Олег Кипер, взрывы гремели ночью в Белгород-Днестровском. В результате вспыхнул пожар на площади 600 квадратных метров.
В Полтавской области также работала ПВО.
"Обломками повреждены энергообъекты на территории области. Без света остаются около сотни потребителей", - написал в своем Telegram-канале глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин.
По данным местных СМИ, несколько взрывов прогремели в Сумах.
Кроме того, в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсону повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, власти не уточняют.
Также СМИ сообщили о взрывах у города Черкассы.
Накануне серия мощных взрывов и повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаВзрывКиевКиевская областьОдессаОдесская областьПолтавская областьСумыСумская областьЗапорожьеХерсонЧеркасская областьНовостиВ миреВоздушная тревога на Украине
 
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