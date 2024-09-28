https://crimea.ria.ru/20240928/vzryvy-progremeli-v-kieve-i-esche-semi-oblastyakh-ukrainy-1140700077.html

Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины

Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины

В Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины рано утром в субботу прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T10:24

2024-09-28T10:24

2024-09-28T10:27

украина

взрыв

киев

киевская область

одесса

одесская область

полтавская область

сумы

сумская область

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039088_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ceaf8e9ddae0865944663423684c65ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины рано утром в субботу прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога ночью и утром звучала в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Винницкой Одесской и Хмельницкой областях.По данным Киевской военной областной администрации, утром в субботу в Киеве сирены воздушной тревоги звучали на протяжении трех часов, в городе зафиксировано несколько волн взрывов.Как заявил глава администрации Одесской области Олег Кипер, взрывы гремели ночью в Белгород-Днестровском. В результате вспыхнул пожар на площади 600 квадратных метров.В Полтавской области также работала ПВО. По данным местных СМИ, несколько взрывов прогремели в Сумах.Кроме того, в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсону повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, власти не уточняют.Также СМИ сообщили о взрывах у города Черкассы.Накануне серия мощных взрывов и повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныОбъект критической инфраструктуры поражен на западе УкраиныВ Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ

украина

киев

киевская область

одесса

одесская область

полтавская область

сумы

сумская область

запорожье

херсон

черкасская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, киев, киевская область, одесса, одесская область, полтавская область, сумы, сумская область, запорожье, херсон, черкасская область, новости, в мире, воздушная тревога на украине