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В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией

В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2024

В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией

Спортсменка международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Анна Новоселова в Донецкой Народной Республике установила силовой рекорд России, взойдя РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T13:30

2024-09-28T13:30

2024-09-28T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Спортсменка международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Анна Новоселова в Донецкой Народной Республике установила силовой рекорд России, взойдя на мемориальный комплекс "Саур-Могила" со штангой весом 67 килограммов менее чем за восемь минут. Свой результат она посвятила двухлетию воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщает пресс-служба движения.Как уточнили в пресс-службе, вес штанги выбран не случайно: 67 килограммов весит пулемет "Максим" – основной пулемет Великой Отечественной войны с боекомплектом и системой охлаждения.Установленный атлеткой рекорд будет внесен в Реестр рекордов богатырского движения "Сильнейшая нация мира".Анна Новоселова является рекордсменом мира среди женщин по буксировке железнодорожного состава. В 2022 году на станции Ростов-Главный она протянула состав весом 198,6 тонн на 4 метра 72 сантиметра.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагатуПолицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнираПосвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), спорт, ситуация в донбассе: новости и комментарии, общество, рекорды, новости, новые регионы россии