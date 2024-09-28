https://crimea.ria.ru/20240928/v-dnr-ustanovlen-silovoy-rekord-v-chest-dnya-vossoedineniya-s-rossiey-1140703184.html
В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
Спортсменка международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Анна Новоселова в Донецкой Народной Республике установила силовой рекорд России, взойдя РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T13:30
2024-09-28T13:30
2024-09-28T13:33
донецкая народная республика (днр)
спорт
ситуация в донбассе: новости и комментарии
общество
рекорды
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140702488_43:0:1209:656_1920x0_80_0_0_4625af2053ca8c93852c1e3594309d65.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Спортсменка международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Анна Новоселова в Донецкой Народной Республике установила силовой рекорд России, взойдя на мемориальный комплекс "Саур-Могила" со штангой весом 67 килограммов менее чем за восемь минут. Свой результат она посвятила двухлетию воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщает пресс-служба движения.Как уточнили в пресс-службе, вес штанги выбран не случайно: 67 килограммов весит пулемет "Максим" – основной пулемет Великой Отечественной войны с боекомплектом и системой охлаждения.Установленный атлеткой рекорд будет внесен в Реестр рекордов богатырского движения "Сильнейшая нация мира".Анна Новоселова является рекордсменом мира среди женщин по буксировке железнодорожного состава. В 2022 году на станции Ростов-Главный она протянула состав весом 198,6 тонн на 4 метра 72 сантиметра.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагатуПолицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнираПосвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140702488_188:0:1063:656_1920x0_80_0_0_60f72139fc5ae9616b2cf2f764793740.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), спорт, ситуация в донбассе: новости и комментарии, общество, рекорды, новости, новые регионы россии
В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
Спортсменка установила силовой рекорд в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ
13:30 28.09.2024 (обновлено: 13:33 28.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Спортсменка международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Анна Новоселова в Донецкой Народной Республике установила силовой рекорд России, взойдя на мемориальный комплекс "Саур-Могила" со штангой весом 67 килограммов менее чем за восемь минут. Свой результат она посвятила двухлетию воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщает пресс-служба движения.
"Анна Новоселова из Волгодонска совершила восхождение на вершину мемориального комплекса "Саур-Могила" со штангой весом 67 кг при собственном весе 64 кг за 7 минут 42 секунды. Этот рекорд богатырское движение посвятило второй годовщине со Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, вес штанги выбран не случайно: 67 килограммов весит пулемет "Максим" – основной пулемет Великой Отечественной войны с боекомплектом и системой охлаждения.
Установленный атлеткой рекорд будет внесен в Реестр рекордов богатырского движения "Сильнейшая нация мира".
Анна Новоселова является рекордсменом мира среди женщин по буксировке железнодорожного состава. В 2022 году на станции Ростов-Главный она протянула состав весом 198,6 тонн на 4 метра 72 сантиметра.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: