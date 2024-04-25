https://crimea.ria.ru/20240425/politseyskiy-iz-kryma-stal-rekordsmenom-i-pobeditelem-sportivnogo-turnira-1136836027.html

Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира

Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира

Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T09:32

2024-04-25T09:32

2024-04-25T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Международный турнир проходил в Крыму, в нем участвовали 170 начинающих и опытных спортсменов из восьми регионов России.Также уточняется, что крымчанин установил новый рекорд Крыма в дисциплине "классический жим лежа" в весовой категории 140 кг в ПРО дивизионе Федерации Национальной ассоциации пауэрлифтинга России.В 2023 году Ярослав Макаровец также показал отличную физподготовку на Чемпионате мира по силовым видам спорта "Золотой Тигр – XVII", "Крымский помост" и Всероссийском турнире по силовым видам спорта "Золото скифов V", он стал рекордсменом Крыма и России.Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в середине апреля спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. А команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мираБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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