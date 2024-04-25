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Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Международный турнир проходил в Крыму, в нем участвовали 170 начинающих и опытных спортсменов из восьми регионов России.Также уточняется, что крымчанин установил новый рекорд Крыма в дисциплине "классический жим лежа" в весовой категории 140 кг в ПРО дивизионе Федерации Национальной ассоциации пауэрлифтинга России.В 2023 году Ярослав Макаровец также показал отличную физподготовку на Чемпионате мира по силовым видам спорта "Золотой Тигр – XVII", "Крымский помост" и Всероссийском турнире по силовым видам спорта "Золото скифов V", он стал рекордсменом Крыма и России.Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в середине апреля спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. А команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мираБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве
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Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира

Полицейский из Алушты занял первое место на международном турнире по силовым видам спорта

09:32 25.04.2024 (обновлено: 10:14 25.04.2024)
 
© МВД МедиаПолицейский из Алушты Ярослав Макаровец занял первое место на международном турнире по силовым видам спорта
Полицейский из Алушты Ярослав Макаровец занял первое место на международном турнире по силовым видам спорта
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Международный турнир проходил в Крыму, в нем участвовали 170 начинающих и опытных спортсменов из восьми регионов России.
"Участие в масштабном соревновании принял старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по г. Алуште старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец, являющийся опытным пауэрлифтером со стажем более 10 лет. Страж правопорядка занял почетное первое место в своей весовой категории и в абсолютном зачете, выжав от груди штангу весом 260 кг", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что крымчанин установил новый рекорд Крыма в дисциплине "классический жим лежа" в весовой категории 140 кг в ПРО дивизионе Федерации Национальной ассоциации пауэрлифтинга России.
В 2023 году Ярослав Макаровец также показал отличную физподготовку на Чемпионате мира по силовым видам спорта "Золотой Тигр – XVII", "Крымский помост" и Всероссийском турнире по силовым видам спорта "Золото скифов V", он стал рекордсменом Крыма и России.
Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в середине апреля спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. А команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею.
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