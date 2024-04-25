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Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T09:32
2024-04-25T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Международный турнир проходил в Крыму, в нем участвовали 170 начинающих и опытных спортсменов из восьми регионов России.Также уточняется, что крымчанин установил новый рекорд Крыма в дисциплине "классический жим лежа" в весовой категории 140 кг в ПРО дивизионе Федерации Национальной ассоциации пауэрлифтинга России.В 2023 году Ярослав Макаровец также показал отличную физподготовку на Чемпионате мира по силовым видам спорта "Золотой Тигр – XVII", "Крымский помост" и Всероссийском турнире по силовым видам спорта "Золото скифов V", он стал рекордсменом Крыма и России.Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в середине апреля спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. А команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мираБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве
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Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Полицейский из Алушты занял первое место на международном турнире по силовым видам спорта
09:32 25.04.2024 (обновлено: 10:14 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец из Алушты завоевал золото на Международном турнире по силовым видам спорта "Сила Тавров VI". Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Международный турнир проходил в Крыму, в нем участвовали 170 начинающих и опытных спортсменов из восьми регионов России.
"Участие в масштабном соревновании принял старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по г. Алуште старший лейтенант полиции Ярослав Макаровец, являющийся опытным пауэрлифтером со стажем более 10 лет. Страж правопорядка занял почетное первое место в своей весовой категории и в абсолютном зачете, выжав от груди штангу весом 260 кг", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что крымчанин установил новый рекорд Крыма в дисциплине "классический жим лежа" в весовой категории 140 кг в ПРО дивизионе Федерации Национальной ассоциации пауэрлифтинга России.
В 2023 году Ярослав Макаровец также показал отличную физподготовку на Чемпионате мира по силовым видам спорта "Золотой Тигр – XVII", "Крымский помост" и Всероссийском турнире по силовым видам спорта "Золото скифов V", он стал рекордсменом Крыма и России.
Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей
на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в середине апреля спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль
на Первенстве России по боксу. А команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала
золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею.
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