https://crimea.ria.ru/20240314/posvyatil-rekord-putinu-bogatyr-iz-kerchi-sdvinul-s-mesta-kamaz-1135653382.html

Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ

Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ

Новый рекорд России и мира установил атлет из Керчи Егор Сорокалетов. На набережной города-героя силач за 14 минут, 47 секунд отбуксировал на 100 метров... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T14:37

2024-03-14T14:37

2024-03-14T16:58

керчь

10 лет крымской весне

егор сорокалетов

джамшит исматиллаев

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ольга торубарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый рекорд России и мира установил атлет из Керчи Егор Сорокалетов. На набережной города-героя силач за 14 минут, 47 секунд отбуксировал на 100 метров 11-тонный КамАЗ, на котором президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту в мае 2018 года во время открытия его автодорожной части."Это была и радость, и хотелось кислорода вдохнуть побольше, потому что было очень тяжело", - рассказал спортсмен корреспонденту РИА Новости Крым.Егор Сорокалетов перенял эстафету у силача из Судака Джамшида Исматиллаева, который первым пытался сдвинуть грузовик и установить рекорд. Но ему удалось протянуть большегруз только на 37 метров.""Сильнейшая нация мира" предусматривает единство спортсменов. Если один кто-то упал, то флаг его тащит за ним стоящий", - сказал Исматиллаев.Задачу спортсменам осложнял дождь, из-за которого скользили ноги. Но, несмотря на трудности, рекорд был установлен.На мероприятии присутствовала министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которая отметила, что слова Джамшида "дошли до сердца каждого"."Где, как не здесь, на этой священной, исторической земле, устанавливать рекорды. Не просто так Керчь носит почетное звание города-героя. Как и в сложные для нашей страны времена, когда один терял знамя, другой его отважно поднимал и нес дальше", - отметила министр спорта.Спортсмены состоят в международном богатырском движении "Сильнейшая нация мира", которое было одним из основных организаторов этого события."Мы со своей стороны хотели посвятить что-то Крымской весне. Делали официальный запрос в "Крымавтодор", чтобы нам предоставили именно этот КамАЗ, на котором ехал президент. Но тренировка проходила не с ним, а с бетономешалкой, которая весила порядка 15 тонн", - рассказал РИА Новости Крым руководитель международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер из Севастополя.Он добавил, что этот рекорд спортсмены посвящают народу России и крымчанам.Рекорд официально зарегистрирован и внесен экспертной группой в Книгу рекордов России, а также в Реестр Рекордов Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира".В июне прошлого года Джамшид Исматиллаев установил рекорд, преодолев со 100-килограмовой штангой на плечах 425 ступеней Большой Митридатской лестницы в Керчи. С ним рядом также шел в качестве дублера Егор Сорокалетов. Восхождение на гору заняло у него чуть больше 13 минут. Установление рекорда было приурочено к юбилейному, XXV Международному фестивалю античного искусства "Боспорские агоны", который проходил в это время в городе-герое.Еще один из российских рекордов был поставлен Исматиллаевым в марте 2021 года. Несмотря на полученную травму, он сдвинул с места самолет-амфибию БЕ-12 на расстояние больше одного метра. Вес машины составлял 31,5 тонны. Сделал он это накануне седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и встречи по этому случаю президента РФ Владимира Путина с общественностью этих регионов. Проходила она в режиме видеоконференции.В августе того же года Джамшид Исматиллаев вместе с Егором Сорокалетовым также установили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымский силач Исматиллаев готовится к новому рекордуСамый сильный крымчанин стал героем нового телепроектаКрымский силач протянул 15 тонн автомобилей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, егор сорокалетов, джамшит исматиллаев, спорт, новости крыма, крым, рекорды, ольга торубарова