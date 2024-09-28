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Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек
Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек
Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T11:41
2024-09-28T11:56
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
дагестан
происшествия
взрыв
общество
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россия
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее в минздраве Дагестана сообщали о 12 погибших. При этом в больницах остаются четверо раненых. Четверых пациентов выписали под амбулаторное наблюдение и лечение.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По состоянию на 19:40 пожар был локализован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.Изначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К вечеру пятницы было известно о 10 погибших, среди них есть двое детей. Впоследствии появилась информация о том, что погибли 11 человек.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло в Махачкале – все данные и новое число жертвРазбор завалов в Махачкале – найдены тела еще двух погибшихВзрыв в Махачкале унес жизни 11 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, дагестан, происшествия, взрыв, общество, новости, россия, здравоохранение в россии
Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 13 человек

11:41 28.09.2024 (обновлено: 11:56 28.09.2024)
 
© Минздрав ДагестанаПострадавший во время взрыва АЗС под Махачкалой в больнице
Пострадавший во время взрыва АЗС под Махачкалой в больнице
© Минздрав Дагестана
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Дагестане обнаружен еще один погибший", - сказано в сообщении.
Ранее в минздраве Дагестана сообщали о 12 погибших. При этом в больницах остаются четверо раненых.
"Состояние их средней тяжести, угрозы жизни нет. В круглосуточным режиме им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены консультации с коллегами из федеральных центров", - добавили в ведомстве.
Четверых пациентов выписали под амбулаторное наблюдение и лечение.
Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По состоянию на 19:40 пожар был локализован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.
Изначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К вечеру пятницы было известно о 10 погибших, среди них есть двое детей. Впоследствии появилась информация о том, что погибли 11 человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
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