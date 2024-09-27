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Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

В столице Дагестана Махачкале в пятницу вечером прогремел взрыв на автозаправочной станции, в результате погибли четыре человека. Все что известно о... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T18:41

2024-09-27T18:41

2024-09-27T19:03

азс

взрыв и пожар на азс в махачкале

пожар

происшествия

прокуратура республики дагестан

дагестан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В столице Дагестана Махачкале в пятницу вечером прогремел взрыв на автозаправочной станции, в результате погибли четыре человека. Все что известно о происшествии к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Как сообщает Telegram-канал республиканского МЧС, взрыв произошел на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. К месту происшествия направлены силы МЧС России.По данным регионального Минздрава, для экстренного спасения пострадавших к месту направлены бригады скорой медицинской помощи. При этом точное число пострадавших в минздраве не уточнили, но подчеркнули, что в опрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.РИА Новости со ссылкой на прокуратуру уточняет, что взрыв прогремел примерно в 17.30, после этого на заправке начался пожар. Со ссылкой на центр медицины катастроф ресурс сообщает о четырех погибших. Среди них один ребенок.Более ста человек, в том числе 20 детей, пострадали в результате взрыва на АЗС в Махачкале в августе 2023 года. Тогда погибли 35 человек, в том числе трое детей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известноМВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в МахачкалеТретий ребенок скончался после взрыва в Махачкале

дагестан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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