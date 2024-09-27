Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
На автозаправке в Махачкале прогремел взрыв - прокуратура
18:41 27.09.2024 (обновлено: 19:03 27.09.2024)
© МЧС РоссииВзрыв на АЗС в Дагестане
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В столице Дагестана Махачкале в пятницу вечером прогремел взрыв на автозаправочной станции, в результате погибли четыре человека. Все что известно о происшествии к этому часу - в материале РИА Новости Крым.
"Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим. Выехал на место. Позже сообщу подробности", - написал вечером в среду в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Как сообщает Telegram-канал республиканского МЧС, взрыв произошел на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. К месту происшествия направлены силы МЧС России.
По данным регионального Минздрава, для экстренного спасения пострадавших к месту направлены бригады скорой медицинской помощи. При этом точное число пострадавших в минздраве не уточнили, но подчеркнули, что в опрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
РИА Новости со ссылкой на прокуратуру уточняет, что взрыв прогремел примерно в 17.30, после этого на заправке начался пожар. Со ссылкой на центр медицины катастроф ресурс сообщает о четырех погибших. Среди них один ребенок.
Более ста человек, в том числе 20 детей, пострадали в результате взрыва на АЗС в Махачкале в августе 2023 года. Тогда погибли 35 человек, в том числе трое детей.
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