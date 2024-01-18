https://crimea.ria.ru/20240118/tretiy-rebenok-skonchalsya-posle-vzryva-v-makhachkale-1134297592.html

Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале

Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале

Умер третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T18:30

2024-01-18T18:30

2024-01-18T18:30

махачкала

происшествия

взрыв

газ

больница

дагестан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Умер третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале, сообщает минздрав Дагестана.Взрыв произошел в Махачкале в четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная. Изначально сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях. Позже две детей скончались. К вечеру не стало третьего ребенка.Специалисты ожогового центра республиканской клинической больницы лечат еще троих пострадавших из этого дома, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшиеВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшиеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

махачкала

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, происшествия, взрыв, газ, больница, дагестан, новости