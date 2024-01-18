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Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале
Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале
Умер третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T18:30
2024-01-18T18:30
махачкала
происшествия
взрыв
газ
больница
дагестан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым.&nbsp;Умер третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале, сообщает минздрав Дагестана.Взрыв произошел в Махачкале в четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная. Изначально сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях. Позже две детей скончались. К вечеру не стало третьего ребенка.Специалисты ожогового центра республиканской клинической больницы лечат еще троих пострадавших из этого дома, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшиеВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшиеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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махачкала, происшествия, взрыв, газ, больница, дагестан, новости
Третий ребенок скончался после взрыва в Махачкале

Пострадавшая из-за взрыва газа в Махачкале девочка умерла в больнице

18:30 18.01.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Умер третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Махачкале, сообщает минздрав Дагестана.
"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, не совместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами Ожогового центра РКБ им. А. В. Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в Махачкале в четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная.
Изначально сообщалось о двух пострадавших взрослых и троих детях. Позже две детей скончались. К вечеру не стало третьего ребенка.
Специалисты ожогового центра республиканской клинической больницы лечат еще троих пострадавших из этого дома, добавили в ведомстве.
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МахачкалаПроисшествияВзрывГазБольницаДагестанНовости
 
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