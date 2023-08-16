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Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети
Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети
Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T17:06
2023-08-16T17:12
татьяна голикова
владимир путин (политик)
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.Часть пострадавших находится в клиниках Дагестана, наиболее тяжелых пациентов – таких 16 - бортом санавиации эвакуировали в Москву. Все пострадавшие хорошо перенесли транспортировку и продолжают лечение по профилям в 10 федеральных центрах."Им оказывается необходимая помощь в нужном объеме, были приняты все меры. Что касается тех, кто находится в медучреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Им также оказывается вся необходимая помощь, все находится на контроле", - добавила она.Президент России Владимир Путин отметил, что вся страна переживает в связи с трагедией в Дагестане, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.Ранее администрация главы Дагестана сообщила, что на данный момент известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания остальных жертв продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детейТрагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимЧто происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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татьяна голикова, владимир путин (политик), взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, новости
Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети

Голикова: число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 детей

17:06 16.08.2023 (обновлено: 17:12 16.08.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.
ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.
"К сожалению, в результате случившегося пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Погибли 35 человек, в том числе трое детей", - рассказала Голикова.
Часть пострадавших находится в клиниках Дагестана, наиболее тяжелых пациентов – таких 16 - бортом санавиации эвакуировали в Москву. Все пострадавшие хорошо перенесли транспортировку и продолжают лечение по профилям в 10 федеральных центрах.
"Им оказывается необходимая помощь в нужном объеме, были приняты все меры. Что касается тех, кто находится в медучреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Им также оказывается вся необходимая помощь, все находится на контроле", - добавила она.
Президент России Владимир Путин отметил, что вся страна переживает в связи с трагедией в Дагестане, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан", - сказал Путин.
Ранее администрация главы Дагестана сообщила, что на данный момент известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания остальных жертв продолжается.
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