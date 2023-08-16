https://crimea.ria.ru/20230816/chislo-ranenykh-pri-vzryve-v-makhachkale-vyroslo-do-119-iz-nikh-20---deti-1130772710.html

Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети

Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети

Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T17:06

2023-08-16T17:06

2023-08-16T17:12

татьяна голикова

владимир путин (политик)

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.Часть пострадавших находится в клиниках Дагестана, наиболее тяжелых пациентов – таких 16 - бортом санавиации эвакуировали в Москву. Все пострадавшие хорошо перенесли транспортировку и продолжают лечение по профилям в 10 федеральных центрах."Им оказывается необходимая помощь в нужном объеме, были приняты все меры. Что касается тех, кто находится в медучреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Им также оказывается вся необходимая помощь, все находится на контроле", - добавила она.Президент России Владимир Путин отметил, что вся страна переживает в связи с трагедией в Дагестане, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.Ранее администрация главы Дагестана сообщила, что на данный момент известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания остальных жертв продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детейТрагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимЧто происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, владимир путин (политик), взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, новости