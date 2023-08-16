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В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детей
В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детей - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детей
В ночь на среду в Москву из Махачкалы доставили 16 тяжело раненных при взрыве на АЗС, среди них трое детей. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T13:32
2023-08-16T13:32
2023-08-16T14:58
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
мчс крыма
сергей собянин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Москву из Махачкалы доставили 16 тяжело раненных при взрыве на АЗС, среди них трое детей. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Шестеро пострадавших, в том числе двое детей находятся в очень тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения людей, оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил Собянин.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы в районе федерального шоссе возник пожар в автосервисе при производстве работ, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории.По данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 35 человек, в том числе трое детей. Пострадали 115 человек, включая 19 детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.По состоянию на 16 августа известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания остальных жертв продолжается, сообщила администрация главы Дагестана.Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в числе которых – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
https://crimea.ria.ru/20230815/tyazhelo-ranennykh-pri-vzryve-v-makhachkale-dostavyat-v-federalnye-bolnitsy-1130759100.html
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, мчс крыма, сергей собянин, новости
В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детей
Собянин: из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей
13:32 16.08.2023 (обновлено: 14:58 16.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Москву из Махачкалы доставили 16 тяжело раненных при взрыве на АЗС, среди них трое детей. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Шестеро пострадавших, в том числе двое детей находятся в очень тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения людей, оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил Собянин.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы в районе федерального шоссе возник пожар в автосервисе при производстве работ, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории.
По данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 35 человек, в том числе трое детей. Пострадали 115 человек, включая 19 детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.
По состоянию на 16 августа известны имена 13 из 35 погибших. Процесс опознания остальных жертв продолжается, сообщила администрация главы Дагестана.
Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в числе которых – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.