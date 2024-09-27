https://crimea.ria.ru/20240927/chislo-zhertv-snova-vyroslo---novye-dannye-po-situatsii-v-makhachkale-1140695978.html

Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале

Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале

Число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале снова выросло. Новые данные сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T20:40

2024-09-27T20:40

2024-09-27T20:44

махачкала

взрыв и пожар на азс в махачкале

взрыв

пожар

новости

дагестан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сергей меликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале снова выросло. Новые данные сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Ранее сообщалось о 15 пострадавших и пятерых погибших.По его данным, все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются."В 19:40 пожар локализован. На месте работают все службы – МЧС, Минздрав, прокуратура, Следственный комитет, МВД. Отмечу работу бригад скорой медицинской помощи. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям удалось спасти не одну жизнь. Уже приехали на место и оказывают помощь и наши добровольцы", - добавил глава региона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает растиЧисло погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧСМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

махачкала

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, взрыв и пожар на азс в махачкале, взрыв, пожар, новости, дагестан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сергей меликов