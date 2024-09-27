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Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале
Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале
Число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале снова выросло. Новые данные сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T20:40
2024-09-27T20:40
2024-09-27T20:44
махачкала
взрыв и пожар на азс в махачкале
взрыв
пожар
новости
дагестан
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сергей меликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале снова выросло. Новые данные сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Ранее сообщалось о 15 пострадавших и пятерых погибших.По его данным, все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются."В 19:40 пожар локализован. На месте работают все службы – МЧС, Минздрав, прокуратура, Следственный комитет, МВД. Отмечу работу бригад скорой медицинской помощи. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям удалось спасти не одну жизнь. Уже приехали на место и оказывают помощь и наши добровольцы", - добавил глава региона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает растиЧисло погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧСМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, взрыв и пожар на азс в махачкале, взрыв, пожар, новости, дагестан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сергей меликов
Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале
В Махачкале погибли 7 и ранены 17 человек при взрыве на АЗС
20:40 27.09.2024 (обновлено: 20:44 27.09.2024)