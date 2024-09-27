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ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти
ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.09.2024
ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти
Число пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале снова увеличилось, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T19:56
2024-09-27T19:56
2024-09-27T20:04
махачкала
взрыв и пожар на азс в махачкале
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взрыв
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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сергей меликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале снова увеличилось, сообщает МЧС России.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Ранее сообщалось о восьми пострадавших и пятерых погибших.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, число погибших и пострадавших еще уточняется и может увеличиться. Видеозапись с комментарием главы размещен в Telegram-канале его пресс-службы."Основные усилия спасателей направлены на тушение пожара и выявление последствий. Все службы оперативно отработали", - сказал Меликов.Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧССледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
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махачкала, взрыв и пожар на азс в махачкале, азс, взрыв, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, сергей меликов, дагестан
ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти
МЧС: число пострадавших на АЗС в Махачкале растет
19:56 27.09.2024 (обновлено: 20:04 27.09.2024)