https://crimea.ria.ru/20240927/chp-v-makhachkale---chislo-postradavshikh-prodolzhaet-rasti-1140694988.html

ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти

ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.09.2024

ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти

Число пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале снова увеличилось, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T19:56

2024-09-27T19:56

2024-09-27T20:04

махачкала

взрыв и пожар на азс в махачкале

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новости

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дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале снова увеличилось, сообщает МЧС России.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17.30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой. Ранее сообщалось о восьми пострадавших и пятерых погибших.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, число погибших и пострадавших еще уточняется и может увеличиться. Видеозапись с комментарием главы размещен в Telegram-канале его пресс-службы."Основные усилия спасателей направлены на тушение пожара и выявление последствий. Все службы оперативно отработали", - сказал Меликов.Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧССледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

https://crimea.ria.ru/20240927/moschnyy-vzryv-na-azs-progremel-v-makhachkale---est-zhertvy-1140691475.html

махачкала

дагестан

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