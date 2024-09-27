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Что произошло в Махачкале – все данные и новое число жертв

Что произошло в Махачкале – все данные и новое число жертв - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Что произошло в Махачкале – все данные и новое число жертв

Вечером 27 сентября в Махачкале прогремел взрыв на автозаправке. Здание станции охватил пожар, погибли и пострадали люди – среди погибших двое детей. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T21:52

2024-09-27T21:52

2024-09-27T21:59

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дагестан

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взрыв и пожар на азс в махачкале

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вечером 27 сентября в Махачкале прогремел взрыв на автозаправке. Здание станции охватил пожар, погибли и пострадали люди – среди погибших двое детей.Все, что известно к этому часу о происшествии – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв и пожарВзрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщили в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.На месте работают все службы – минздрав, прокуратура, Следственный комитет, МВД, а также добровольцы. К ликвидации огня привлекли 119 специалистов МЧС и 27 единиц техники. По состоянию на 19:40 пожар был локазизован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.Погибшие и пострадавшиеИзначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К этому часу сообщается об увеличении числа погибших до 10 человек.По данным главы республики Дагестан Сергея Меликова, все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы, их состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются. Вопрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.Уголовное делоПо факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.На месте происшествия работают следователи, криминалисты регионального следственного управления и эксперт судебно-экспертного центра.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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